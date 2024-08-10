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Teknoloji Bu sansür çok su kaldıracak! Amerikalı Meta, İngilizi hedef aldı
Teknoloji

Bu sansür çok su kaldıracak! Amerikalı Meta, İngilizi hedef aldı

Yeniakit Publisher
2024-08-10 20:03:00 -
Bu sansür çok su kaldıracak! Amerikalı Meta, İngilizi hedef aldı

Türkiye’de uyguladığı sansürün ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime kapatılan İnstagram yönetimi, benzer bir sansüre bu sefer İngiltere’de imza attı.

İnstagram ve Facebook’un bağlı olduğu Amerikalı şirket Meta, sosyal medya platformlarında tüm ahlaksızlıklara ve terör propagandasına izin verirken, LGBT karşıtı paylaşımları sansürlüyor.

İnstagram ve Facebook’un bağlı olduğu Amerikalı şirket Mete, bu sefer Ünlü İngiliz Biyolog Richard Dawkins’in Facebook’taki paylaşımını kaldırdı.

Dawkins, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
Tüm Facebook hesabım silindi, görünüşe göre (hiçbir sebep belirtilmedi) çünkü Imane Khalif (tartışmasız XY) gibi genetik olarak erkek boksörlerin Olimpiyatlarda kadınlarla dövüşmemesi gerektiğini tweetledim. Elbette fikrim medeni bir tartışmaya açık. Ama düpedüz sansür?”

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