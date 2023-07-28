‘Bu saatten sonra alanlar..’ Hatice Kolçak’tan ev ve araba iddiası
Ekonomist Hatice Kolçak, konut ve otomotiv sektörü üzerinden yatırım yapmak isteyenleri uyardı.
Vatandaş çalkantılı ekonomide parasını en doğru şekilde değerlendirmek için yatırım araçlarını değerlendirmeye çalışıyor. Bu doğrultuda konut ve otomotiv yatırımları uzun süredir ön plana çıkıyor. Ancak fiyatların bu denli artmasıyla birlikte ekonomistlerden yatırım yapmak isteyenlere uyarılar gelmeye başladı.
Ekonomist Hatice Kolçak, uzun vadeli yatırım için konut ve otomotivin uygun olmadığını söyledi.
Kolçak şu ifadeleri kullandı:
Ev ve araba alacaklar, bu sıkılaştırma sürecinde kredi yok, satış yok. Bir taraftan uzun vadeli bakanlar için de, fırsat kovalayanlar için de alım fırsatları olarak görebiliriz bunu çünkü bunlar fiyat artışları 2024,25 olarak baktığımız zaman uzun vadeli olarak devam edecek. Çünkü uzun vadede varlıklarla yer almak isteyenler uzun vadeli bakacaklar.
Neticede yatırımcı için şuanda doğru yerler değil. Yatırımcı malı alır, elinde biraz tutar, sonra satar. Konut tarafı, araba tarafı şuan yatırımcıya hizmet etmiyor. Yatırımcı şuanda parasını daha çok borsa tarafına götürüyor.
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