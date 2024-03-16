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Sosyal Medya Bu robot hemşirelerin işini elinden alacak!
Sosyal Medya

Bu robot hemşirelerin işini elinden alacak!

Yeniakit Publisher
2024-03-16 14:17:00 -

Çin’de bir kanama makinesi icat edildi. Hasta kanamalı organını makinenin içine yerleştirince okuyucu sensör yarayı tespit edip tedavi uygulayabiliyor.

En çok da hemşireleri rahatsız eden bu buluş sosyal medyada bir hayli ilgi gördü. Videoda bir kişi elini makinenin içine yerleştirdikten sonra akıllı makine bir iğne yardımı ile kanama meydana getiriyor. Ardından kanamalı bölgeye anında bir yara bandı konuluyor.

Bulunan icadın hemşireleri görevinden edi,p etmeyeceği tartışma konusu.

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