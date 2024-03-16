Bu robot hemşirelerin işini elinden alacak!

En çok da hemşireleri rahatsız eden bu buluş sosyal medyada bir hayli ilgi gördü. Videoda bir kişi elini makinenin içine yerleştirdikten sonra akıllı makine bir iğne yardımı ile kanama meydana getiriyor. Ardından kanamalı bölgeye anında bir yara bandı konuluyor.

Bulunan icadın hemşireleri görevinden edi,p etmeyeceği tartışma konusu.