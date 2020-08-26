Bu rezervle 55 yeni Marmaray 46 Osmangazi Köprüsü yapılır

60 milyar dolar ile Osmangazi Köprüsü’nden 46 tane, Marmaray’dan 55 tane, Kuzey Marmara Otoyolu’ndan 4 tane, modern şehir hastanelerinden 6 tane yapılabilir. Bu para 24 milyon emekliye dağıtılan ikramiyenin tam 20 katı.

"Sömürenler değil üretenler kazanacak” şiarıyla hareket eden Türkiye’nin, Karadeniz’de bulduğu 320 milyar metreküp doğalgaz rezervinin yankıları, sıcaklığını korumaya devam ediyor. Muhalefetin karalamaya çalıştığı hatta küçümsediği Karadeniz’deki doğal gaz rezervi ile Türkiye’nin daha önce görmediği büyüklükte ekonomik potansiyele ulaşacağı gözler önüne serildi.

Dünyanın en büyük müjdesi

291 yıllık çeşmeye musluk takan, AK Parti’nin İstanbul’a kazandırdığı metrobüslere balon asan CHP’nin bir türlü hazmedemediği doğal gaz keşfinin, ülke gelişimine sunduğu katkı parmak ısırtıyor. Geçmişten bu yana milletin hayrına olacak her işe karşı çıkan CHP’nin “Açıklanan rezervin hiçbir ekonomik değeri yok” diyerek küçümsediği doğal gaz rezervinin büyüklüğü; köprülerden hastanelere, okullardan tünellere kadar pek çok projede Türkiye’nin geleceğini teminat altına alıyor. Gazetemiz Akit’in yaptığı araştırmaya göre, Karadeniz’de keşfedilen 60 milyar dolar rezervin değeri şunlar ile yapılıyor:

2 bin 682 metre uzunluğuna sahip Osmangazi Köprüsü’nden 46 tane daha yapılabilir. Dünyanın en yüksek asma köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden 20 tane daha inşa edilebilir. Birbirinden farklı özellikleriyle dünyanın ilklerinden Kuzey Marmara Otoyolu’ndan 4 tane daha milletin hizmetine sunulabilir.

24 milyon ikramiyenin 20 katı

Modern altyapısı ve hizmet altyapısı ile şifa dağıtan şehir hastanelerinden 6 tane daha yapılabilir. İstanbul’un trafik yoğunluğunu azaltmak için AK Parti tarafından hayata kazandırılan metrobüslerden 181 bin 228 tane alınabilir. 8 milyar lira maliyete sahip Marmaray’dan ise 55 tane daha Türkiye’ye kazandırabilir.

Aynı zamanda Karadeniz’de bulunan hazinenin değeri, Bülent Ecevit’in Avrupa’nın en küçük devletlerinden Lüksemburg’tan borç aldığı paranın tam 80 bin katı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın sadece 1 yıl içinde toplam 24 milyon emekliye dağıttığı bayram ikramiyesi tutarının ise 20 katı.

Gaz tüketimimiz ne kadar?

2017’de yıllık 53 milyar metreküp doğal gaz tüketen Türkiye, 2018’de 49 milyar, 2019’da ise 45 milyar metreküplük bir tüketim gerçekleştirmişti. Gaz ithalatına yıllık 10 ila 15 milyar dolar arasında bir para ödeyen Türkiye, doğal gaz ihtiyacının yüzde 1’ini kendi üretiminden karşılıyordu. Kalan ihtiyacını Rusya, Azerbaycan, İran’dan boru hatlarıyla, ABD, Norveç, Katar, Cezayir ve çeşitli ülkelerden de sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatıyla karşılıyordu. Mevcut durumda 81 ilde ve 555 yerleşim yerinde doğal gaz kullanılıyor. Bu da yaklaşık 60 milyonluk bir nüfusa denk geliyor.