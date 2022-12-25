Bu resmen çakallık! İmamoğlu'nda numara bitmiyor
Gözü Cumhurbaşkanlığı adaylığında olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun insan kiralayıp algı yaptığı iddia edildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanlığı adaylığına göz diken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendini parlatmak için denemediği yol yöntem yok.
İmamoğlu'nun gittiği yerlerde benzer insanların görünmesi gözlerden kaçmadı. Bir vatandaş twitter hesabından yaptığı paylaşımda bu duruma tepki gösterdi.
Siyaset
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