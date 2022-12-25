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Gündem Bu resmen çakallık! İmamoğlu'nda numara bitmiyor
Gündem

Bu resmen çakallık! İmamoğlu'nda numara bitmiyor

Gözü Cumhurbaşkanlığı adaylığında olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun insan kiralayıp algı yaptığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-25 21:53:00 - 2022-12-25 22:11:19
Bu resmen çakallık! İmamoğlu'nda numara bitmiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanlığı adaylığına göz diken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendini parlatmak için denemediği yol yöntem yok.

İmamoğlu'nun gittiği yerlerde benzer insanların görünmesi gözlerden kaçmadı. Bir vatandaş twitter hesabından yaptığı paylaşımda bu duruma tepki gösterdi.

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Yorumlar

Uğur

Karısına bu durum açıklanıp yorumu sorulmalı. Öncelikle onun hakkı var ki durumu bilsin. Bu "insan" kiralamaktan çok daha ötesi gibi.

Misafir

Bu beceriksiz her zaman halkaoynuyor kandirmak için 
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