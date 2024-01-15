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Ekonomi Bu rapor sektörde büyük ses getirecek! Ara eleman ücreti aylık 150 bin lira
Ekonomi

Bu rapor sektörde büyük ses getirecek! Ara eleman ücreti aylık 150 bin lira

Yeniakit Publisher
2024-01-15 14:27:00 -
Bu rapor sektörde büyük ses getirecek! Ara eleman ücreti aylık 150 bin lira

İnşaat sektör temsilcileri yayınladıkları raporda ara eleman ücretlerinin artışına dikkat çekerken kalıcı eğitim vurgusu da yaptılar. İşte o rapordan başlıklar:

Türkiye Müteahhitler Birliği’nin (TMB) 2023 yılının son çeyrek dönemine ilişkin İnşaat Sektörü Analizi Raporu’nda, “Sektörün ara eleman sorunu iyice derinleşmiştir. İnşaatlarda istihdam edilmek üzere demirci, kalıpçı, iş makinesi operatörü, hatta düz işçi gibi “mavi yaka” olarak nitelendirilen orta kademe eleman bulmakta zorluk yaşayan sektörde, ücretler yıl sonunda aylık 150 bin TL seviyelerine kadar çıkmıştır." denildi.

İşsizliğe karşı katkı sunuyor

Raporda, "Mevcut sistemde tamamı üniversiteye yönlendirilen gençlerin meslek ve sanat okullarına yönlendirilmesi, kısa vadede olmasa bile hem sektörün ihtiyaç duyduğu nitelik ve nicelikte elemana kavuşması, hem de ülkemizdeki işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlaması bakımından önemlidir.” ifadelerine yer verildi.

Köklü değişiklikler yapılmalı

Sektörün sadece yurt içinde değil yurt dışında üstlenilen projeler için de istihdam sorunu yaşadığının belirtildiği raporda; “TMB tarafından da her fırsatta yetkili kurumlar ve kamuoyunun dikkatine sunulan bu sorunun çözümü için mevcut eğitim politikalarında köklü değişiklikler yapılması elzem görülmektedir." denildi.

2024’te hedef Körfez ülkeleri ve Irak

2023 yılı boyunca siyasi ilişkilerde olumlu gelişmelerin yaşandığı başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez bölgesi ülkeleri ve Irak’a yönelik yoğun çalışmalar yürütüldüğünün vurgulandığı raporda; “Ülkemizin Suudi Arabistan ile mevcut ilişkilerinin gelişimi çerçevesinde, ülkenin Türk inşaat sektörü için yıllık 10 milyar ABD Dolarlık yeni iş potansiyeli taşıyan bir pazar konumuna geldiği görülmektedir. “ denildi.

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