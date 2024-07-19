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Ekonomi Bu rakamlar nasıl belirlendi bilmiyoruz? Almanlar duyurdu: Türkiye zam yaptı
Ekonomi

Bu rakamlar nasıl belirlendi bilmiyoruz? Almanlar duyurdu: Türkiye zam yaptı

Yeniakit Publisher
2024-07-19 13:27:00 - 2024-07-19 13:27:20
Bu rakamlar nasıl belirlendi bilmiyoruz? Almanlar duyurdu: Türkiye zam yaptı

Almanya Federal İstatistik Dairesi, yurtdışı tatil paket fiyatlarına en büyük zammın Türkiye turlarında yaşandığını duyurdu.

Almanya Federal İstatistik Dairesinden yapılan açıklamaya göre yılın ilk yarısında yurtdışı tatil paketlerinin fiyatları geçen yılın aynı dönemine kıyasla ortalama yüzde 5,2 oranında zamlandı.Turizmciler Türkiye’de maliyetlerin, enflasyonun sürekli arttığını ancak dövizin uzun zamandır sabit kaldığını belirtirken maliyetlerin Euro olarak karşılığını bulmadığını, bu sebeple Türkiye’de rakiplerinden daha yüksek fiyat artışları yaşanabildiğini söylediler.

Ekonomim'den Selenay Yağcı'nın haberine göre, Almanya İstatistik dairesi Destatis’in açıklamasına göre geçen yılın aynı dönemine göre yıllık bazda en büyük fiyat artışlarının yüzde 7,6 ile Türkiye, yüzde 6,7 ile Kanarya Adaları ve yüzde 6,3 ile Balear Adaları’nda tespit edildiği bildirildi. Türkiye’nin komşusu Yunanistan’da ise fiyat artışı yüzde 4,5 olarak açıklanırken, Mısır’a yapılan seyahatlerin ise ucuzladığı ifade edildi.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Almanya’daki fiyat artışlarını şöyle yorumladı: “Bu rakamlar nasıl belirlendi bilemiyoruz. Çünkü biz paket turlarda zaten geçen yıl bir fiyat belirlemiştik. Şimdi son dakika bir artış olamaz. Belki online satışlarda, münferit gelişler için böyle bir durum vardır. Ama paket turlarımızı belli bir fiyattan tur operatörlerine zaten sattık. Belki tur operatörleri fiyatlarını artıyordur. Bütün dünyada maliyetler de fiyatlar da artıyor. Türkiye’deki oteller için maliyetler, rakiplerine kıyasla daha fazla artıyor"

Turizm Ajansı

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