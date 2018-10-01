Bu projenin eşi benzeri yok… Prens düğmeye bastı

İngiliz haber sitesi Independent'a göre "Orta Doğu'nun Rivierası" olarak anılan Amaala isimli projede ülkede el değmemiş yaklaşık 4 bin kilometre uzunluğundaki doğal sahiller kullanılması planlanıyor.

Suudi Arabistan'ın Kamu Yatırım Fonu tarafından açıklanan Amaala projesinde sanat akademisi, birkaç yat kulübü, 2 bin 500 yatak kapasiteli oteller, 200'den fazla mağaza yer alıyor.

"Ultra lüks" olarak tanımlanan tatil yerinde sunulması planlanan etkinlikler arasında deve yarışları, şahinle avlanma, golf ve tehlikeli sporlar da yer alıyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın "Vizyon 2030" kapsamında yapılan projeyle ülkenin petrole dayanan gelirlerinin çeşitlendirilmesi ve Suudilerin kapalı yaşantılarının biraz daha dışa açık hale getirilmesi hedefleniyor.

Yatırım fonundan yapılan açıklamada, "Vizyon 2030'da öngörüldüğü gibi diğer dev projelerle birlikte Amaala, Suudi Arabistan'ın eğlence ve turizm endüstrisinde çeşitliliğe, kültürel ve ekolojik korumaya destek verecek" denildi.

"Benzersiz ve lüks bir deneyim olacak"

Amaala'nın üst düzey yöneticisi Nicholas Naples ilk mali finansmanın yatırım fonundan sağlanacağını söyledi ve "Amaala ultra-lüks hayat tarzına uygun benzersiz ve lüks bir deneyim olacak" dedi.

Suudi Arabistan projenin birinci aşamasını 2020 yılında geri kalanını da 2028'e kadar tamamlamayı hedefliyor.

2017'de bütçe açığı 61 milyar dolardı

Suudi Arabistan son 4 yılda petrol fiyatlarının düşmesinden ötürü büyük zarar etti. 2017 yılında ülkenin bütçe açığı 61 milyar dolara ulaştı.

Bin Selman'ın "Vizyon 2030" politikası kadınların araba sürmesini izin verilmesi gibi bazı sosyal reformları da kapsıyor.