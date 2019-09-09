Bu proje uçak ve helikopterlerde yakıt tasarrufu sağlayacak

Uşak Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Gürleyen’in yürütücüsü olduğu iki proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmeye hak kazandı.

TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında “Hava Araçları için Yeni Bir Generatör Tasarımı ve Prototip Üretimi” ve TÜBİTAK 3501 Kariyer Destekleme Programı kapsamında “Düşük Kutuplu Sinusoidal Reluktans Makinası Tasarımı ve Prototip Üretimi” adlı projeler, TÜBİTAK tarafından desteklenecek. Projeleri hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Gürleyen, “Hava Araçları İçin Yeni Bir Generatör Tasarımı ve Prototip Üretimi" adlı proje ile senkron generatörlerden daha hafif ve verimi yüksek olan yeni bir generatör tasarımı hedeflendiğini belirtti. Gürleyen, “Elektrifikasyonu artırılmış hava araçları (MoreElectric Aircraft) kavramı ile hava araçlarında kullanılan mekanik, pnömatik ve hidrolik sistemlerin elektriksel sistemlere dönüştürülerek yüksek verimli, daha az bakım gerektiren ve daha hafif sistemlerin kullanılması hedeflenmektedir. Daha fazla elektriksel sistemlerin kullanılması, elektrik enerjisine olan talebi de artırmaktadır. Bu yüzden hava araçlarında elektrik enerjisini üretmek için kullanılan generatörlerin veriminin artırılması önem kazanmaktadır. Tasarımı hedeflenen generatörün uçak ve helikopter gibi türbin motoru kullanan hava araçlarında kullanılmasıyla yakıt tasarrufu sağlanması beklenmektedir” dedi.

Hibrit araçlar için yüksek performanslı yeni bir motor tasarlanıyor

“Düşük Kutuplu Sinusoidal Reluktans Makinası Tasarımı ve Prototip Üretimi” adlı ikinci projeleri ile mıknatıslı motorlara alternatif olan hibrit/elektrikli araçlar için yüksek performanslı, mıknatıs kullanılmayan yeni bir elektrik motorunun tasarımını hedeflediklerini ifade eden Gürleyen, “Hibrit/elektrikli araçlara olan talep günden güne artmaktadır. Elektrikli araçlarda gerek yüksek güç yoğunluğuna sahip olması, gerekse geniş hız aralığında çalışabilmesi gibi özellikleri nedeniyle kalıcı mıknatıslı senkron makinalar öne çıkmaktadır. Bu makinalarda kullanılan mıknatıslar doğal mıknatıs olmayıp, nadir bulunan elementlerin bir alaşımı ile yapılan yapay mıknatıslardır. Mıknatıslara olan talebin artması fiyatlarında dalgalanma oluşturmaktadır. Bu yüzden son yıllarda mıknatıs kullanılmayan yüksek performanslı motorlar üzerine çalışmalar artmıştır. Bu projede mıknatıslı motorlara alternatif olan hibrit/elektrikli araçlar için yüksek performanslı, mıknatıs kullanılmayan yeni bir elektrik motorunun tasarımı hedeflenmektedir” şeklinde konuştu.