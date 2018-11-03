Bu pratik yöntemler aklınızda bulunsun

Yumurtayı soğuk suya koy sonra yuvarla soyulsun..

Sarmısağı ise bir kavanoza at, sıkı sıkı salla soyulsun..

Katı pişirdiğiniz yumurtayı kolayca soymak için önce soğuk suya koyuyorsunuz, ardından şöyle masa üzerinde elinizin altında yuvarlıyorsunuz, yumurta kabuğunu tertemiz bırakıveriyor..

Bir kolay soyma yöntemi de sarmısaklar için.. Hiç tereddüt etmeden bir bütün sarmısağı bir kavanozun içine koyuyorsunuz ve sıkı sıkı sallıyorsunuz. Kavanozun kapağını açtığınızda sarmısak dişlerinin kabukların tamamen sıyrıldıklarını göreceksiniz..

Bir başka yöntemden bahsedelim. Patatesler biliyorsunuz karanlıkta saklanmalıdır, filizlenmemesi için.. Ama buna rağmen filizlendiklerini de fark etmişsinizdir. Eğer buzdolabınızın sebzeliğinde yeriniz büyükse orada, yok değilse serin ve yine karanlık bir yerde patateslerin yanına bir iki elma koyun. Filizlenme olmayacaktır.

Kekinizi taze tutmak istiyorsanız, saklama kabında yanına bir parça ekmek koymanız kafi..

Yeşil bir muzu sarıya veya çok sert bir şeftaliyi biraz daha yumuşak hale getirmek için tek ihtiyacınız kağıt bir torba. Meyveler kağıt torba içerisinde saklandığında içeriğindeki etilen gazı ile tepkimeye girer ve daha hızlı olgunlaşır.

Domateslerin çabuk çürümesini önlemek için koparılan kısımlarının aşağıda kalması gerekir. Bu sayede domatesin koparıldığı yerden nem ve hava girişi engellenmiş olur. Ayrıca domatesler oda sıcaklığında buzdolabında olduğundan daha uzun süre dayanır.

Patatesleri doğradıktan sonra soğuk suda bekletirseniz kahverengileşmesini, çirkinleşmesini önlersiniz.

Soyup dilimlediğiniz elmaların renk değiştirmesini de 2 ölçek su ve 1 ölçek bal ile önleyebilirsiniz.

Yumurtanın taze olup olmadığını bir kase soğuk suya koyarak anlayabilirsiniz. Yumurta dibe batıyorsa taze demektir. Yumurta suyun ne kadar üzerinde yüzüyorsa o kadar eski demektir.