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Bu pizza inanın çok masum!

Pizza sevmeyen yoktur sanırım. Namı İtalya'dan tüm dünyaya yayılan lezzetli bir hamur işi olan pizzayı gönül rahatlığıyla tüketmek istiyorsanız; size şahane bir önerimiz var.

15 Ağustos 2019 Perşembe 17:34
Bu pizza inanın çok masum!

Kilo alırım korkusu yaşamadan lezzetli mi lezzetli bir pizza yemeye kim 'hayır' diyebilir ki! Bolca sebze içeren bu pizza, bundan sonra favoriniz olacak gibi...

İşte, kabak tabanlı pizza tarifi

Malzemeler:

  • 1 adet kabak
  • 1 yemek kaşığı yulaf unu
  • 1 adet yumurta
  • Baharat
  • Tuz

Üzeri için:

  • Tuzsuz peynir
  • 8-10 adet zeytin
  • 4 adet kiraz domates
  • 3-4 dal taze fesleğen

Sos için:

  • 2 adet domates
  • 2 diş sarımsak
  • Yarım yemek kaşığı salça
  • Tuz
  • Karabiber
  • Zeytinyağı 

Öncelikle işe kabakları soyup, rendeleyerek başlıyoruz.

Rendelenen kabakları temiz bir mutfak tülbendine sarıp suyunu güzelce sıkıyoruz.

Kabakları bir kaseye alıp içerisine yumurta, yulaf unu, tuz ve baharat ekleyip karıştırıyoruz.

Fırın tepsisinin içerisine yağlı kağıt seriyoruz.

Yağlı kağıdın üzerine kabağı pizza tabanı şeklinde yayıyoruz.

Kabağı fırına sürüp 5 dakika kadar rengi dönene kadar pişiriyoruz. Sonrasında kabağı fırından çıkarıyoruz.

Pizza tabanı ılınırken bir tavada zeytinyağı ile sarımsağı soteliyoruz.

Tavaya domates, salça ve baharatları ilave edip karıştırıyoruz.

Hazırlandığımız sosu kabak pizza tabanına sürüyoruz.

Sosun üzerine domates dilimlerini, zeytin dilimlerini ve peynirleri yerleştiriyoruz.

Ardından pizzayı fırına sürüyoruz.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 17:34
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