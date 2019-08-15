Bu pizza inanın çok masum! Pizza sevmeyen yoktur sanırım. Namı İtalya'dan tüm dünyaya yayılan lezzetli bir hamur işi olan pizzayı gönül rahatlığıyla tüketmek istiyorsanız; size şahane bir önerimiz var.

Kilo alırım korkusu yaşamadan lezzetli mi lezzetli bir pizza yemeye kim 'hayır' diyebilir ki! Bolca sebze içeren bu pizza, bundan sonra favoriniz olacak gibi... İşte, kabak tabanlı pizza tarifi Malzemeler: 1 adet kabak

1 yemek kaşığı yulaf unu

1 adet yumurta

Baharat

Tuz Üzeri için: Tuzsuz peynir

8-10 adet zeytin

4 adet kiraz domates

3-4 dal taze fesleğen Sos için: 2 adet domates

2 diş sarımsak

Yarım yemek kaşığı salça

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı Öncelikle işe kabakları soyup, rendeleyerek başlıyoruz. Rendelenen kabakları temiz bir mutfak tülbendine sarıp suyunu güzelce sıkıyoruz. Kabakları bir kaseye alıp içerisine yumurta, yulaf unu, tuz ve baharat ekleyip karıştırıyoruz. Fırın tepsisinin içerisine yağlı kağıt seriyoruz. Yağlı kağıdın üzerine kabağı pizza tabanı şeklinde yayıyoruz. Kabağı fırına sürüp 5 dakika kadar rengi dönene kadar pişiriyoruz. Sonrasında kabağı fırından çıkarıyoruz. Pizza tabanı ılınırken bir tavada zeytinyağı ile sarımsağı soteliyoruz. Tavaya domates, salça ve baharatları ilave edip karıştırıyoruz. Hazırlandığımız sosu kabak pizza tabanına sürüyoruz. Sosun üzerine domates dilimlerini, zeytin dilimlerini ve peynirleri yerleştiriyoruz. Ardından pizzayı fırına sürüyoruz. Afiyet olsun.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.