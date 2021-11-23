BÜ personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuruda bulunduğu pozisyonun pozisyon kodunu belirteceklerdir. Birden fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları ile pozisyon kodu belirtilmemiş başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adaylar başvuruları 22.11.2021 tarihinden itibaren on beş gün içinde (son gün mesai saati bitimine kadar) Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi BALIKESİR adresine şahsen yapılacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular ile faks, internet veya posta ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1- Fotoğraflı başvuru formu. (Buradan ulaşabilirsiniz.)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

3- Diploma fotokopisi (Doğrulama kodu olan e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

4- 2020 yılı KPSS sonuç belgesi.(Doğrulama Kodu bulunması gerekir.)

5- Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/ sertifika.

6- Daha önce çalışmış ise SGK prim günlerini gösterir belge.

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