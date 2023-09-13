Bu kadar 'özgürlük' cezasız kalmamalı! CHP'li feminist Feyza Altun şimdi de şeriata sövdü

'Trans çocuklar vardır' diyerek zihnindeki pisliği gençlere de empoze etmeye çalışan CHP'li feminist-laikçi Feyza Altun, şimdi de şeriata sövme hadsizliğinde bulunarak Müslümanların sinir uçlarıyla oynadı.

Allah'ın kanunları olarak bilinen şeriata ilişkin Halil Konakcı Hoca'nın "Bir kişi, şeriata sövüyor ve şeriatı istemiyorsa o kişi kafirdir. Bu kadar basit. Bunu söyleyen ben değilim. Ayet böyle söylüyor." sözlerini alıntılayan Altun skandal bir paylaşımda bulundu.

Daha önce de "AK Partililer'den nefret ediyorum, tahammülüm yok" sözleriyle nefret söyleminde bulunarak insanları ayrıştıran Altun şu mesajı paylaştı:

“Şeriata sövüyorum ve istemiyorum.”



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Sosyal medyadan Altun'a tepki gösteren vatandaşlar yetkililere harekete geçme çağrısında bulundu.

Öte yandan dindar insanları aşağılamaktan zevk alan ve gündem olmak için ahlaki sınırları zorlayan Altun, gelen tepkilerin ardından adeta zevkten dört köşe olurcasına bir süre sonra Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:



"Yine solda TT olmuşum her tweette feyza yazıyor pis troller sizle uğraşamam pilav yapıyorum"