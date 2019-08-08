Bu ot, kanserden böbrek hastalıklarına kadar her şeye deva!

Halk arasında yapışkan otu, sünnetlik otu, çoban süzeği ve kaz otu isimleriyle tanınan yoğurt otu tam bir şifa kaynağı. Anadolu'da bolca yetişen yoğurt otu, eski dönemlerde peynir yapımı sırasında kullanıldığı için bu ismi almıştır.

Binlerce yıldır kullanılıyor

Antik çağlardan günümüze kadar sağlık için kullanılan yoğurt otu, başta kanser olmak üzere birçok hastalığa karşı bedeni korur.

İşte, binlerce yıldır şifa için kullanılan yoğurt otunun faydaları!

İyi bir antioksidan kaynağı olan yoğurt otu, vücudu toksinlerden arındırıyor.

Kırışıklıklardan uzak bir cilt için yoğurt otundan hazırladığınız çayı kullanabilirsiniz. Bu yöntem cildinizin sıkılaşmasına ve yıllara meydan okumasına vesile olacak.

Aft son derece can sıkıcı bir durumdur. Yemek yemeği kimi zaman yutkunmayı bile güçleştiren ağız yaralarından hızlıca kurtulmak için yoğurt otu kullanabilirsiniz.

Tam bir şifa deposu olan yoğurt otunun dil, yemek borusu ve gırtlak kanserini önlediği bilimsel bir gerçektir.

Ses tellerinde yaşanan ödemden kurtulmak için de yoğurt otunu kullanabilirsiniz.

Tiroit hastalarının yoğurt otunu düzenli olarak tüketmesi tavsiye edilir.

Böbrekler için şifa kaynağı olan bu otu, böbrek yetmezliği hastaları gönül rahatlığıyla tüketebilir.

Yoğurt otu nasıl kullanılır?

Yoğurt otundan hazırlayacağınız çayı bir pamuk yardımıyla cildinize uygulayabilirsiniz. Ayrıca günde iki kez yoğurt otu çayıyla gargara yapabilirsiniz. Elbette, bu şifalı çayı içebilirsiniz...

Yoğurt otu kürü nedir?

Aft, ses telleri ya da tiroid sorunu yaşıyorsanız günde iki kez hazırladığınız yoğurt otu çayından birkaç yudum alarak gargara yapabilirsiniz. Kalan çayı ise yavaş yavaş yutarak içebilirsiniz. Şayet sağlıklı bir beden için her gün yoğurt otu çayı tüketmek istiyorsanız; günlük tüketimini bir fincanla sınırlandırabilirsiniz.

Yoğurt otu çayı nasıl hazırlanır?

Malzemeler:

1.5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı yoğurt otu kurusu

Öncelikle suyu kaynatarak işe başlayın.

Kaynayan suyun içerisine aktardan aldığınız yoğurt otunu ilave edin.

Çay 5-6 dakika kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın.

Çayınızı süzdükten sonra dilerseniz içebilir dilerseniz de gargara olarak kullanabilirsiniz.