Bu oranlar neden değişmiyor? Gecikme faizleri cep yakıyor

Vatandaşlardan haksız yere hizmet bedelleri alan bankalara yaptığı müdahale ile kamuoyunun takdirini toplayan BDDK, fahiş oranlardaki faizin tarihe karışmasında büyük rol oynadı. Ancak araç muayene ücretleri ile site aidatlarındaki aylık gecikme faiz oranı ise hâlâ yüzde 5’lerde kalması. Vatandaşların tepkisine neden oluyor. Tüketici hakları savunucuları ise Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin bu konuda adım atmaları gerektiğini söylüyor.

Araç muayenesi de gecikmesin

Hizmet noktasına zamanında gidemeyenlerden gecikme bedeli olarak aylık yüzde 5 faiz alınıyor. Aylık yüzde 5 gecikme faizi yıllık yüzde 60 basit faiz anlamına geliyor. Merkez Bankası faizleri tek haneli rakamlara indirmesine rağmen 1983 yılında çıkan 2918 nolu kanunda yer alan yüzde 5 gecikme faizi bugün geçerliliğini maalesef hâlâ koruyor. Tüketici hakları savunucuları ise “Devletin kanun gücünden yararlanarak vatandaşa uygulanan bu tefeci faizi kabul edilemez” diyor.

İşte vatandaşın belini büken faizler

Araç muayenede gecikme faizi

Konut aidatını geciktirme faizi

Elektrik faturasını geciktirme faizi

Çevre temizlik ve emlak vergisi geciktirme faizi

Temerrüt faizine dikkat

3095 sayılı Kanunun ikinci maddesi uyarınca da bir miktar paranın ödenmesinde temerrüde düşen borçlu, sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça, geçmiş günler için belirlenen orana göre temerrüt faizi ödemeye mecburdur. 2 Ocak 2020 tarihli ve 30996 sayılı Resmî Gazete ’de “Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı Tespiti Hakkında Tebliğe göre mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 15,00 olarak tespit edildi.