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Gündem "Bu olursa hiç şaşırmam" deyip duyurdu! Bunu biz değil, CHP amigosu İsmail Saymaz diyor
Gündem

"Bu olursa hiç şaşırmam" deyip duyurdu! Bunu biz değil, CHP amigosu İsmail Saymaz diyor

Yeniakit Publisher
2023-04-11 14:11:00 -
"Bu olursa hiç şaşırmam" deyip duyurdu! Bunu biz değil, CHP amigosu İsmail Saymaz diyor

Muhalefet amigosu İsmail Saymaz, milletvekili listelerinde DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ile Demokrat Parti için 40’ın üzerinde kontenjan ayıran CHP’ye tabandan tepkiler olduğunu ve oyların başka partilere kayabileceğini belirtti.

Muhalefet amigosu İsmail Saymaz, milletvekili listelerinde DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ile Demokrat Parti için 40’ın üzerinde kontenjan ayıran CHP’ye tabandan tepkiler olduğunu ve oyların başka partilere kayabileceğini belirtti.

Saymaz, Twitter’dan yaptığı paylaşımında, CHP listesinin yankılarını değerlendirdi.

Saymaz, “CHP’nin ittifak partilerine ayırdığı kontenjan sayısı ve tercih edilen kimi adayların geçmişi tabanda tepkiye yol açtı. CHP seçmeninden TİP’e, Memleket’e, hatta Yeşil ve Sol’a oy kayarsa hiç şaşırmam” dedi.

 
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