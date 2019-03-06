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BÜ öğrencisi Buse Tosun Dan Kolov’da şampiyon oldu

Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi Milli Sporcu Buse Tosun, UWW Ranking Series durumundaki Uluslararası Güreş Turnuvası Dan Kolov’da altın madalya aldı.

06 Mart 2019 Çarşamba 18:08
BÜ öğrencisi Buse Tosun Dan Kolov’da şampiyon oldu

Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi Milli Sporcu Buse Tosun, UWW Ranking Series durumundaki Uluslararası Güreş Turnuvası Dan Kolov’da altın madalya aldı.


Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi Milli Sporcu Buse Tosun, Bulgaristan’ın Rusçuk kentinde düzenlenen Uluslararası Güreş Turnuvası olan Dan Kolov’da şampiyon oldu. UWW Ranking Series durumundaki turnuvada Milli Sporcu Buse Tosun, 72 kilo finalinde Ukraynalı Alina Berezhna Stadnik Makhynia’yı 6-4 mağlup ederek altın madalyayı kazandı.


Aldığı başarılardan dolayı Buse Tosun’u tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Buse Tosun katıldığı müsabakalarda Ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor. Adım adım olimpiyatlara ilerleyen başarılı öğrencimiz ve milli sporcumuz Buse Tosun’u tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu başarılar kolay elde edilmiyor. Dolayısıyla hem akademik hem de sportif anlamda büyük başarılara imza atan ve öğrencilerimizi daima motive eden BESYO Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet Güçlü başta olmak üzere tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.


Bartın Üniversitesi’nin yeni yerleşkesi Kutlubey Kampüsünde eğitim-öğrenim verilmeye başlandığı BESYO Binası hakkında da konuşan Rektör Uzun, “Üniversitemizin Kutlubey Kampüsünde inşası tamamlanarak eğitim-öğretime başlanan BESYO binasıyla birlikte Ülke sporuna değer katacak sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz.İnanıyorum ki uluslararası camiada kendimizden çok daha fazla söz ettireceğiz. Bu doğrultuda desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Türk Sporunun geleceğine dair olan inancını her zaman dile getirerek bizlere destek olan Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Sayın Mehmet M. Kasapoğlu’na en derin şükranlarımı sunuyorum.Ayrıca bizleri yakından takip ederek, takdirlerini her zaman ifade eden ve yüreklendiren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç hocamıza da teşekkürü bir borç bilirim. Bu başarılar bölgesel iş birliğimizin de önemli bir göstergesidir. Bartın Valimiz Sayın Sinan Güner nezdinde ilimizdeki bu birlikteliğin oluşmasında emeği geçen tüm iç ve dış paydaşlarımıza müteşekkirim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 18:08
  1. doğa

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