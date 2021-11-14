Bu numaraları yiyenlere afiyet olsun! İşte helalleşme turuna çıkacak Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin geçmişte yaptığı İslam düşmanlığını kabul ederek, CHP'nin hatalı bir siyaseti olduğunu itiraf etti.

Mütedeyyin kesimden oy almak için partisi adına helalleşme turuna çıkacağını duyuran Kılıçdaroğlu, sadece oy maksadıyla hareket ettiğini yine gözler önüne serdi.

Sosyal medyadan bir video yayınlayan Kılıçdaroğlu, "Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" diye konuştu.

Eski görüntüleri akıllara geldi

Helalleşme turuna çıkacağını söyleyerek mütedeyyinlere oynayan Kılıçdaroğlu'nun, katıldığı bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar tekrar gündem oldu. Söz konusu görüntülerde Kılıçdaroğlu, başörtüsü için "bir metrekarelik bez parçası" ifadelerini kullanıyor.

Kurulduğu günden bu yana dini ve milli değerlere adeta savaş açan CHP'nin aynı politikayı siyasete devam ettikleri müddetçe sürdüreceği gün gibi ortadayken, Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme turu" teranesine halkın inanmayacağı kesin!.. Ayrıca Kılıçcaroğlu'nun başörtüsüne hakaret ettiği halde siyasi sebeplerle dini kullandığı da tekrar gözler önüne serildi.