  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bu numaraları yiyenlere afiyet olsun! İşte helalleşme turuna çıkacak Kılıçdaroğlu
Siyaset

Bu numaraları yiyenlere afiyet olsun! İşte helalleşme turuna çıkacak Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme turuna çıkacağını söylemesinin ardından, katıldığı bir televizyon programında başörtüsü için 'bir metrekarelik bez parçası' dediği görüntüler ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 15:45:00 -

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin geçmişte yaptığı İslam düşmanlığını kabul ederek, CHP'nin hatalı bir siyaseti olduğunu itiraf etti. 

Mütedeyyin kesimden oy almak için partisi adına helalleşme turuna çıkacağını duyuran Kılıçdaroğlu, sadece oy maksadıyla hareket ettiğini yine gözler önüne serdi.

Sosyal medyadan bir video yayınlayan Kılıçdaroğlu, "Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" diye konuştu.

Eski görüntüleri akıllara geldi

Helalleşme turuna çıkacağını söyleyerek mütedeyyinlere oynayan Kılıçdaroğlu'nun, katıldığı bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar tekrar gündem oldu. Söz konusu görüntülerde Kılıçdaroğlu, başörtüsü için "bir metrekarelik bez parçası" ifadelerini kullanıyor.

Kurulduğu günden bu yana dini ve milli değerlere adeta savaş açan CHP'nin aynı politikayı siyasete devam ettikleri müddetçe sürdüreceği gün gibi ortadayken, Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme turu" teranesine halkın inanmayacağı kesin!.. Ayrıca Kılıçcaroğlu'nun başörtüsüne hakaret ettiği halde siyasi sebeplerle dini kullandığı da tekrar gözler önüne serildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'dan sürpriz karar: İzlemeye gidecek
Gündem

Başkan Erdoğan'dan sürpriz karar: İzlemeye gidecek

Başkan Erdoğan'ın 16 Kasım'da oynanacak "Karadağ - Türkiye" mücadelesini canlı takip etmek için Karadağ'a gideceği öğrenildi.
Savunma sanayii iddiasını ortaya koydu
Ekonomi

Savunma sanayii iddiasını ortaya koydu

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, SAHA EXPO’nun verimli geçtiğini kaydetti.
28 Şubat’çı Fatih Altaylı’dan Kılıçdaroğlu’na ‘helalleşme’ salvoları!
Gündem

28 Şubat’çı Fatih Altaylı’dan Kılıçdaroğlu’na ‘helalleşme’ salvoları!

28 Şubat döneminde eğitim hakları elinden alınan başörtülü kızları 'fahişe' olarak niteleyen ve bugüne kadar hesap sorulmayan Fatih Altaylı’..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay