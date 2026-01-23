  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem "Bu noktada bir talep var" diyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de ateşkesin bir müddet daha uzatılması gerekebilir
Gündem

"Bu noktada bir talep var" diyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de ateşkesin bir müddet daha uzatılması gerekebilir

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil
"Bu noktada bir talep var" diyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de ateşkesin bir müddet daha uzatılması gerekebilir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptığı açıklamada, 'Suriye'de ateşkesin bir müddet daha uzatılması gerekebilir. Bu noktada bir talep var' dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV yayınında gündemdeki sıcak gelişmeleri değerlendirdi.

Bakan Fidan yaptığı açıklamada, "Suriye'de ateşkesin bir müddet daha uzatılması gerekebilir. Bu noktada bir talep var" dedi.

 

Bakan Fidan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Ateşkese gelinen süreçte çok fazla olay var. Kısaca şunu söyleyeyim. Şu anda DEAŞ mahkumlarının Suriye'den Irak'a taşınması söz konusu.

Böyle bir ortamda ateşkesin biraz daha uzatılması gerekebilir. Şu anda böyle bir talep var. Süren bir diplomasi trafiği var, biz de içindeyiz.

Biz hiç çatışma olsun istemiyoruz. Umarım olumlu bir barış süreci başlatılacaktır.

