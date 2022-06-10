Bu neyin kafası! Hazal Kaya arsız Ayşe Arman kadar bile olmadı...

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Zeka seviyesi yerlerde sürünen bazı TikTok kullanıcılarına hazırladığı doğum mizanseni ile kamuoyunu ayağa kaldıran Mükremin Gezgin'e tepki yağdı.

Rezil bir eyleme imza atan eşcinsel sapkın Gezgin'e bir tepki de Bergüzar Korel ve Ayşe Arman'dan geldi.

'Yettiniz artık gerçekten ya'

Korel, Mükremin Gezgin adlı eşcinsel sapkının rezaletine ilişkin, "Dün gece bu paylaşımı gördüm ve ilk düşündüğüm şu el kadar bebek oldu. Belli ki yeni doğan, biz kendi yavrumuzu öpmeye kıyamazken nasıl böyle espri malzemesi olmasına müsaade ediliyor! Buna gülen, sayfasında paylaşan hesaplara da yazıklar olsun. Hepiniz like ve takipçi delisi olmuşsunuz. Yettiniz artık gerçekten ya." dedi.

Ayşe Arman ise, Gezgin'e tepki gösterirken, eşcinsel sapkınları desteklediğini belirtti. Sapkınlığın dozunun kaçtığını vurgulayan Arman, şunları yazdı:

Biraz daha 'like' alabilmek ve 'takipçi' kazanabilmek için, saçmalamanın, hilkat garibesi olmanın dozu iyice kaçtı! Seviye artık yerlerde. Tiktok fenomeni' Mükremin Genç'in yaptığı gibi... Kendisine 9 aydır hamile havası vererek, TikTok'larını izleten 24 yaşındaki bu arkadaş, geçen gün de sezaryana giriyormuş gibi bir mizansen yaratarak doğurduğunu açıkladı. Kucağında adının Onur olduğunu belirttiği bir bebekle poz verdi... Kıyamet koptu, tepkiler çığ gibi yağdı! Ben kimsenin 'anne' olmasına karşı değilim. Annelik, doğurmakla olmuyor. Ben yeri geldiğinde, erkeklerin de 'anne' gibi hissedebildiğine inanırım. Trans bireylerle de asla bir alıp veremediğim bir şey yok. Geçmişte yaşadıkları zorlukları anlatan haberler de yaptım.

Arsız Arman kadar olamadı!

Ayşe Arman bile rezalete tepki gösterirken eşcinsel sapkın Mükremin Gezgin'e destek ise Hazal Kaya'dan geldi. Kaya, Arman ile Bergüzar Korel'in açıklamalarını hedef aldı.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Hazal, "Asla anlayamıyorum bu tepkileri. Mükremin sadece 23 yaşında, zekice bulursun, bulmazsın, gülersin, gülmezsin. Bir LGBT birey olarak ona gülen 1,5 milyon insana bir erkeğin doğumunu bekletti." dedi.

Kaya, şöyle devam etti:

Böyle tahammülsüz bir yerde ona gülen insanları eğlendirmeyi başardı. Ne oldu bu kadar mevzu yaratacak? Ben bir şey mi kaçırdım? İsim verip hedef göstererek elinize ne geçiyor? Mükremin'in başına bir şey gelmesi halinde bu sorumluluğu almaya hazır mısınız?

Hazal Kaya, paylaşımını yayınladıktan birkaç dakika sonra da sildi.