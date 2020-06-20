Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu! 'Bir yanda kentsel dönüşüm karşıtlığı diğer yanda deprem kitapçığı'

El değiştirdikten sonra sayısız tartışmalı karara imza atarak vatandaşları çileden çıkaran CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, deprem kayıp tahminini kamuoyu ile paylaştı.

2012 yılında, riskli binaların yıkımını ve kentsel dönüşümü sağlayan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ile belediyelerin, konut, sanayi ve ticaret alanlarında, kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilmesini öngören 5998 sayılı Kanunu'nun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak kentsel dönüşüme karşı çıkan CHP'nin yeniden piyasa çıkarak 'Deprem riski var' demesi partinin ikiyüzlülüğünü birkez daha ortaya koydu.

Hedef her sene 300 bin konut! CHP çomak sokma peşinde

Türkiye'de 2012'den bugüne kadar tespit edilen riskli binaların yıkımı ve yeniden inşası sürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün Türkiye'nin kentsel dönüşüm hamlesine ilişkin yaptığı açıklamada, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 1 milyon 348 bin konutun dönüşümünü sağladıklarını söyledi. Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bedeli ne olursa olsun diyerek 2012 yılında başlattığı kentsel dönüşüm çalışmalarımız kapsamında bugüne kadar 1 milyon 348 bin konutun dönüşümünü sağladık. ’Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm’ diyerek hızlı, yerinde ve gönüllü dönüşüm esasıyla her yıl 300 bin olmak üzere 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu dönüştürmek, ülkemizi depremlere hazır hale getirmek için canla başla çalışıyoruz. İnşallah, dönüşümü başarıyla tamamladığımızda; 81 ilimizde 83 milyon vatandaşımıza yeşilin ve sosyal alanların bol olduğu, afetlere karşı güvenli, sağlam yuvalar inşa etmiş olacağız. Bin yıldır bu topraklarda depremler meydana geliyor. Depremden kaçamayız ama şehirlerimizi depreme karşı daha hazırlıklı hale getirebiliriz" diye konuştu.

Hükümet 'Her sene 300 bin konutta kentsel dönüşüm' hedefiyle yoluna emin adımlarla devam ederken CHP'nin her deprem sonrası kafasını sözde muhalefet adıyla kötü bir niyetle çıkarması tepkiyle karşılanıyor.

CHP'li belediyenin son olarak hazırladığı deprem kayıp tahmini kitapçığı üzerinden 'kentsel dönüşüm mesajı' vermesi akıl tutulması olarak yorumlandı.

AK Parti'nin tarihi hamlelerine 'Müteahhitler zengin ediliyor' diyerek iftira

Hükümetin kentsel dönüşüm hamleleri sonrası ortaya çıkan modern binaları 'Müteahhitler zengin ediliyor' diyerek yaygara koparan CHP'nin hazırladığı rapor için 'İBB, hazırladığı kitapçıkları önce kentsel dönüşüm kanunu iptali için AYM'ye giden CHP'ye göndersin' yorumları yapıldı.