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Medya Bu ne kepazelik yahu! Kılıçdaroğlu ile Akşener...
Medya

Bu ne kepazelik yahu! Kılıçdaroğlu ile Akşener...

Gazeteci Murat Yetkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in dün gerçekleştirdiği toplantıda “uzlaşmakta uzlaşmış” olduklarını söyledi. "Uzlaşmakta uzlaşmak" için bile aylarca toplantı yapan muhalefetin içler acısı durumu, böylece bir defa daha ortaya konulmuş oldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 11:56:00 -
Bu ne kepazelik yahu! Kılıçdaroğlu ile Akşener...

 

Gazeteci Murat Yetkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in dün gerçekleştirdiği toplantıda “uzlaşmakta uzlaşmış” olduklarını söyledi.

Yetkin, kişisel web sitesi yetkinreport.com'daki yazısında “Akşener-Kılıçdaroğlu aday, Erdoğan seçim kararı arifesinde” dedi.

Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşmede CHP liderinin, “2 Mart’taki toplantıda isim sanmıyorum ki açıklansın. Tabii orada alınacak karara da bağlı. (…) Adayı Belirleriz ve açıklamak için tarih belirleriz. Ancak yöntemi konuşuruz” dediğini aktaran Yetkin, “Yani, 2 Mart’ta altı lider adayın kim olacağını belirleseler dahi bunu başka bir gün açıklama kararı alabilir; gerçi o saatten sonra bunu saklamak pratik olarak imkânsız gibi bir şey olacaktır” diye yazdı.
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