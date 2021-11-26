Bu ne iş Meral bacı?

Her mitinginde vatandaşlara “Ben sizin bacınızım” diye seslenen, ancak kendi partisinin milletvekilinin şehit bacısına küfür etmesi karşısında dut yemiş bülbüle dönen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bir ikiyüzlülüğü daha ortaya çıktı. Bugün 28 Şubat sürecini hatırlatıp ”O zamanlar genç kızlarımıza barikat olan bendim. Bizim olduğumuz yerde kimse birinin başörtüsüne dokunamaz" diye caka satan Akşener’in, İçişleri Bakanı olduğu aynı dönemde "Milli Güvenlik Kurulu kararları uygulanacak, göreceksiniz kıyafet yasası uygulanacak" diyerek başörtüsü yasakçılığına destek verdiği tespit edildi.

Vatandaşlar kendi sözleriyle vurdu

Söz konusu çelişkiye dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları ise Akşener’in son grup toplantısındaki “Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Cenab-ı hak kimseyi dün söylediklerini bugün unutanlardan, verdiği sözlerden cayanlardan etmesin” sözlerini hatırlatıp “Amin” diye dua etti.

Bu kaçıncı çark?

Bilindiği gibi, Meral Akşener, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başarısız olduğu” eleştirileri üzerine “Bir daha geri dönmemek üzere gidiyorum" diyerek kendi kurduğu partiden istifa etmiş, fakat daha sonra geri vitese takmıştı.

Aynı Akşener, “İYİ Parti'yi, CHP ve HDP ile yan yana getirme çabasını çirkin, saygısız ve çok ayıp buluyorum” demesine rağmen, tükürdüğünü yalayıp malum partilerle yan yana gelme ilkesizliğine de imza atmıştı.

Son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı bebek katili Netanyahu’ya benzeten İyi Parti Genel Başkanı, daha sonra ise her zamanki gibi “Sözlerim çarpıtıldı” diyerek çark etmişti.