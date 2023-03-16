Bu ne hadsizlik! Millet İttifakı'ndan Batı'ya Kavala ve Demirtaş'ı serbest bırakacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Dış Politika Başdanışmanı Ünal Çeviköz, POLITICOEurope'a konuştu. Eski büyükelçi de olan Çeviköz, Millet İttifakı'nın dış politikada izleyeceği yola dair ipuçları verdi.

"İç siyasette normalleşme sürecini başlatacağız" diyen Çeviköz, "Bu, tüm müttefiklerimize ve tüm Avrupa ülkelerine Türkiye'nin demokrasi yoluna geri döndüğü mesajını verecek ve kesinlikle Türkiye'nin pozisyonuna ilişkin algıda çok ciddi bir değişiklik yaratacaktır" ifadelerini kullandı.



"ERDOĞAN'IN POLİTİKASININ ALTINA ÇİZGİ ÇEKECEĞİZ"

Çeviköz'e, Fransa ve Avusturya gibi Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkan AB ülkelerinin olduğu hatırlatıldı.

Erdoğan'ın Avrupa ile çatışmacı politikasının altına çizgi çekmek için diplomatik süreci yeniden başlatacaklarını söyleyen Çeviköz, "Bu, Türkiye'nin hemen AB üyesi olacağı anlamına gelmiyor ancak bu bir süreç meselesi ve önemli olan da bu. Çünkü biz, ülkemizin medeni milletler topluluğunun üyesi olarak demokratik bir ülke olmasını istiyoruz" dedi.

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"İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN ÜYELİĞİNİ ONAYLAYACAĞIZ"

CHP'li Çeviköz, Millet İttifakı'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecini engellemeyeceğini de sözlerine ekledi:

"İkili sorunlarınızı NATO gibi çok taraflı bir örgüte taşırsanız, ülkenizle diğer tüm NATO üyeleri arasında bir tür kutuplaşma yaratmış olursunuz. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin NATO gibi kolektif bir savunma örgütünün güvenliğini arttıracağını ve güçlendireceğini düşünüyorum."



"RUSYA'YA NATO ÜYESİ OLDUĞUMUZU HATIRLATACAĞIZ"

Seçimi kazanmaları halinde, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk yapmaya devam edeceğini ve Karadeniz tahıl anlaşmasını korumaya hatta genişletmeye istekli olduklarını kaydeden Çeviköz, "Şu anda Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler oldukça asimetrik çünkü Türkiye Rusya'dan enerji ithalatına çok bağımlı. Türkiye'nin NATO üyesi olduğu gerçeğini vurgulayacağız ve bunu Rusya'ya hatırlatacağız. Rusya ile görüşmelerimizde kesinlikle eşitler arasında bir ilişki arayacağız" diye konuştu.

"YUNANİSTAN'LA YENİ BİR SAYFA" MESAJI

Çeviköz, Yunanistan'la son dönemde tırmanan gerilime değindi. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Yunanistan'ın gösterdiği tavrın "yeni bir fırsat ve ortam" yarattığını kaydeden Çeviköz, "Her iki ülkede de seçimler yapılacak. Bu da her iki ülkenin önünde yeni bir ufuk açacaktır" dedi.

"DEMİRTAŞ VE KAVALA SERBEST KALACAK"

POLITICOEurope'a verdiği demeçte Çeviköz ayrıca, insan haklarında da adımlar atılacağını ve bu kapsamda Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest bırakılacağını söyledi.