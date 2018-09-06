Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı

yeniakit.com.tr Aydınlık’ta yazan “70’lik bunak”, sapık Rıza Zelyut yüce dinimiz İslam’a kin kustu. İslam’a karşı salyalarını akıtırken Müslümanlara da iftira atmayı ihmal etmeyen Zelyut, özellikle Osmanlılara akıl almaz iftiralarda bulundu, “oğlancılık” gibi skandal bir sapkınlıkta itham etti. AK Parti iktidarının Türk kimliğini unutturduğunu savunan Zelyut, MHP için de, “Altay Dağları’nı terk etmiş, Hira’ya sığınmıştır” ifadelerini kullanarak nefret söylemini farklı bir boyuta taşıdı.

TV’DE DANSÖZ GÖRMEK İSTEYEN SAPIK!

Yeni Türkiye’de, TV kanallarında dansözlerin oynatılmamasından rahatsız olan “sapık”, işin ucunu Osmanlı’ya bağlayarak rezil bir iftira attı. Zelyut şunları yazdı:

“O eski Türkiye’de, TV’lerde eğlence programları olduğunda dansözler oynardı.

Bunu, Yeni Türkiye’ciler ahlaksız sayıyorlar ve...

Şimdi TV’lerde oğlanlar oynuyor.

Yani, köçeklik geri geldi.

Böylece Osmanlı eğlence dünyasına dönüş yolunda bir adım atıldı.

Bu gerçeği tarih öğrenimi almış olanlar bile bilmezler: Osmanlılarda erkekler toplanıp yer-içer eğlenirlerken kadın oynatmazlardı. Bunu ahlakdışı görürlerdi. Amma velakin 7 yaşından itibaren dansöz gibi yetiştirilmiş tüysüz türüzsüz oğlanları kadın kıyafeti içinde oynatarak bundan zevk alırlardı. Bu oyun tarzı için yapılmış bestelere köçekçe denilmekteydi.

Saraydan başlayarak şehrin sokaklarına yayılan bu sefih hayat sonucunda oğlancılık çok yaygınlaşmıştı. (...)”

AKLI FİKRİ KADINDA! “KISA ETEKLE...”

Avrupa’da kadınların insan mı, şeytan mı olduğu tartışılırken, kadını bir birey olarak gören dine kin kusan cahil, kadınlara değer verilmesi için kısa etek giydirilmesi gerektiğini savundu! Zelyut şunları yazdı:

“ (...) Kadın, Osmanlı döneminde olduğu üzere günah unsuru yapılıp türban altına alınarak sosyal hayatın dışına itildi. Ve türbanlı tek tip kadın dayatması her yere yayıldı. Eğlence programlarında kısa etekle türkü söyleyen kadınlara, şimdi kanallar eteği yerleri süpüren feraceler giydiriyor.”

“MHP HİRA’YA SIĞINDI”

AK Parti iktidarlarının Türklüğü unutturduğunu iddia eden Zelyut, şu herzeleri savurdu:

“Toplum Türklüğü bıraktı; Orta Çağ Arap kültürünün en gerici yönlerini din diye benimseyip ona sarıldı. Türk düşmanlığı din üstünden pazarlandı.”

(...) Peki Türk kimliğine dönüş mümkün mü?

Şu an mümkün gözükmüyor.

Çünkü, Türk milliyetçiliği elbisesi giymiş bir gerici/Arapçı parti var: MHP...

MHP; Türkçülük önündeki en büyük engeldir. Çünkü, 1969’da Altay Dağları’nı terk etmiş, Hira’ya sığınmıştır.

Bu Arapçı-Amerikancı MHP olmasaydı Erdoğan tek adam olamayacak, ülkemiz de böyle uçuruma yuvarlanmayacaktı.

ABDÜLHAMİD DÜŞMANLIĞI BİTMİYOR

Patronu Perinçek gibi Sultan 2’inci Abdülhamid’e olan düşmanlığını gizlemeyen “70’lik bunak”, AK Parti üzerinden Ulu Hakan’a şöyle saldırdı:

“Bu zihniyet (AK Parti), Türk milli kimliğine karşı oldukları için uluslararası tefeci sermaye ile işbirliği yaptı. Ülkemiz 16 yıl boyunca sadece bu gayri milli faizcilere 750 milyar dolar para ödedi.

Amaç sömürgeci güçlerin Türkiye’ye el koyacak kadar bizi kuşatmasını sağlamaktı.

Dinciler, Türk düşmanlığı yaparken emperyalistlere hizmet ettiler.

Ve ülkemiz, Padişah 2. Abdülhamit döneminde olduğu üzere borç batağına saplandı. (Bunların Abdülhamit’i niçin bu kadar çok sevdiklerini anladınız mı?)”