Bu nasıl yalan Rahmi Turan! Bari yaşından başından utan

Türk medyasının gelmiş geçmiş en kolpacı isimlerinden biri olan Rahmi Turan, bir büyük yalana daha imza attı. Sözcü gazetesindeki yazısında, Türkiye düşmanı çevrelerin sözde raporlarını referans alıp, "Ülkemizde basın özgürlüğü yok" zırvasını yumurtlayan Turan, özetle şunları kaydetti:

"Dün “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” idi… Tüm bağımsız gazeteciler olarak 10 Ocak’ı kutladık ama mutlu muyduk? Hayır! Gerçi, eğilmedik, bükülmedik, mesleğimizin onurunu koruduk ama mutluluk bizden çok uzakta idi… Türkiye’de gazetecilik, siyasi baskılarla, açılan davalarla, cezaevi tehditleri, şiddet ve sansürle boğuşuyor. İşsiz gazetecilerin sayısı, çalışan gazetecilerden daha fazla! Böyle hazin bir durumda nasıl mutlu olabiliriz ki? Dünya Basın Özgürlüğü’nde 180 ülke içinde 149’uncuyuz. AKP’li yıllar Türkiye’yi basın özgürlüğünde 51 basamak birden gerileterek, demokrasi liginde küme düşürdü! Artık özgür olmayan ülkeler sınıfındayız!"