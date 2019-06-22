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Bu nasıl vicdansızlık! Ölüm çuvalı

Antalya'da, ormanlık alanda gezen iki kişi, kan donduran bir olaya şahit oldu. Vahşet, ağzı bağlanmış olarak bırakılan çuvalın içinden gelen sesle ortaya çıktı. Çuvalı açan şahıslar, içerisinde iki köpek buldu. Köpeklerden birinin öldüğünü, diğerinin ise ölmek üzere olduğunu fark eden iki kişi, hayvana su ve ekmek verdi. Yetkililer, iki köpeği ölüme terk eden kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı

22 Haziran 2019 Cumartesi 08:58
Bu nasıl vicdansızlık! Ölüm çuvalı

Antalya'da, ormanlık alanda gezen iki kişinin bulduğu ağzı kapalı çuvaldan vahşet çıktı.

Korkunç olay, öğle saatlerinde Demre ilçesindeki Çayağzı mevkiinde meydana geldi. Ormanlık alanda gezintiye çıkan iki kişi, ağacın dibindeki çuvalın hareket ettiğini gördü. Çuvalın yanına giden iki kişi, içinden sesler geldiğini duydu. İkili, çuvalı açtıklarında iki köpeğin yattığını gördü. Köpeklerden biri yavaş yavaş hareket ederken, diğeri hareketsiz halde yatmaya devam etti.

Bunun üzerine yatan köpeğin nefesini kontrol eden iki kişi, öldüğünü belirledi. Diğer köpeğin ise açlık ve susuzluktan ölmek üzere olduğunu anlayan ikili, hayvana su içirdi, yanlarında bulunan ekmekten yedirdi. İkili çuval içinde buldukları köpeğin görüntülerini çekip sosyal medya hesaplarında da paylaşarak olaya tepki gösterdi.

İhbar üzerine gelerek bölgede inceleme yapan yetkililer, köpekleri çuval içinde ölüme terk eden kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı. Kurtarılan köpek ise Demre Belediyesi ekiplerince alınarak tedavisi ve bakımı için veterinere götürüldü.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 08:58
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