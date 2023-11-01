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Gündem Bu nasıl okul müdürü Allah aşkına! Öyle bir rezalete imza attı ki, duyan “Tüh senin suratına” dedi
Gündem

Bu nasıl okul müdürü Allah aşkına! Öyle bir rezalete imza attı ki, duyan “Tüh senin suratına” dedi

Yeniakit Publisher
2023-11-01 15:24:00 -
Bu nasıl okul müdürü Allah aşkına! Öyle bir rezalete imza attı ki, duyan "Tüh senin suratına" dedi

Afyonkarahisar'da, okul müdürü M.A.'nın, bağışlanan bilgisayarlardan 9'unu 4 bin 500 Euro'ya satıp, kumar oynadığı iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'da, okul müdürü M.A.'nın, bağışlanan bilgisayarlardan 9'unu 4 bin 500 Euro'ya satıp, kumar oynadığı iddiası üzerine inceleme başlatıldı. 

Emirdağ'a bağlı Güveççi'de ortaokula köyden gelen talepler doğrultusunda gurbetçiler tarafından 19 dizüstü bilgisayar alınarak, bağışlandı. İddiaya göre bir süre sonra okul müdürü M.A., bilgisayarlardan 9'unu 4 bin 500 Euro karşılığında satarak, bu parayla internet üzerinden kumar oynayıp, kaybetti. Olayın ardından M.A.'nın izin alarak memleketi Düzce'ye gittiği öne sürülürken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı. 
Emirdağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz, iddialar üzerine inceleme başlattıklarını ve konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile kaymakamlığa bilgi verildiğini söyledi.

 
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