Bu nasıl müttefik!

İçişleri Bakanlığı önündeki terör saldırısı girişiminin ardından terör örgütü PKK’ya yönelik hem Irak hem de Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatları devam ediyor.

Harekatlar sırasında Suriye’nin kuzeyindeki Haseke yakınlarında Türkiye’ye ait bir SİHA’nın ABD F-16’sı tarafından düşürülmesi sonrası Washington ile başlayan telefon diplomasisi de sürüyor.

Önceki gün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın ABD’li mevkidaşlarıyla görüşmesinin ardından dün de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Alınan bilgiye göre; Fidan, görüşmede, bir müttefik olarak ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü YPG’yle beraber çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini kuvvetli ifadelerle muhatabı Blinken’ın dikkatine getirdi. Fidan, Türkiye’nin Irak ve Suriye’deki terörle mücadele operasyonlarının kararlı bir şekilde devam edeceğini söyledi.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

MUTABAKATA VARILDI

Görüşmede, Türkiye’nin bölgede devam etmekte olan operasyonları çerçevesinde, Irak ve Suriye’de bulunan Amerikan güçleriyle arasındaki çatışmasızlık mekanizması da gündeme geldi.

Bu çerçevede Türk SİHA’nın düşürülmesi bağlamında söz konusu mekanizmanın Türkiye’nin terörle mücadelesine engel teşkil etmeyecek şekilde etkin çalıştırılması konusunda mutabakata varıldı. Görüşmede İsveç’in üyeliği çerçevesinde NATO genişlemesi konusu da ele alındı.

DIŞİŞLERİ: HADİSE OPERASYONU ETKİLEMEDİ

Suriye’nin kuzeyindeki Haseke yakınlarında Türkiye’ye ait bir SİHA’nın ABD F-16’sı tarafından düşürüldüğü iddiası önceki gün öğleden sonra gündeme gelmişti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Pat Ryder, SİHA’nın düşürülmesini “üzüntü verici bir olay” olarak nitelemiş ve SİHA’nın bölgede hava operasyonu yürüttüğünü, ABD güçlerine 500 metre kala mesafede “tehdit” olarak değerlendirildiğini söylemişti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, “5 Ekim’de Suriye’nin kuzeyindeki bölücü terör örgütüne ait çok sayıda hedef imha edilmiştir. Operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir SİHA kaybedilmiştir. Söz konusu hadise, devam etmekte olan operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir” denildi.

‘MESAJ VERMEK İSTEDİLER’

Emekli Tümgeneral Armağan Kuloğlu: “ABD’den yapılan açıklamada, Türk İHA’sının 300 metre kadar yaklaştığı ifade edilerek, ‘Düşürmek zorunda kaldık’ deniyor. ABD, burada Türkiye’ye ‘Suriye’nin kuzeyinde dikkatli olun, geri adım atın’ mesajı vermek istemiş olabilir. Ama İHA’nın düşürülmesinden sonra Türkiye operasyonlarına devam etti ve perşembe akşamı daha şiddetli bir hava harekatı düzenlendi. Suriye’nin kuzeyinde yeni bir kara harekatı beklemiyorum. Ama İHA ve SİHA’lar ile operasyonlar sürer.”

‘MÜTTEFİKLİĞE YAKIŞMAZ’

Emekli Büyükelçi Ümit Pamir: “Ne derlerse desinler bunu bir gözdağı vermek için yaptıkları ortada. Çatışmasızlık tanımı ile ‘Aramızda yeterli iş birliği yoktu. Ahenk yoktu. O yüzden oldu’ denilmek isteniyor. Bizim açıklamamızın ise Milli Savunma Bakanlığı yerine Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılmış olması ile diplomatik bir mesaj verilmesi tercih ediliyor. Hangi gerekçeyle ifade ediliyor olsun bir SİHA’nın düşürülmesi, müttefikliğe yakışmaz. Bu tutum, müttefiklik açısından hoş görülecek bir tutum değil.”