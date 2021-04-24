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Gündem Bu nasıl Milliyetçilik? İP'li Çelik'in gazetesi Yeniçağ HDP'den korkuyor mu?
Gündem

Bu nasıl Milliyetçilik? İP'li Çelik'in gazetesi Yeniçağ HDP'den korkuyor mu?

İP'li Ahmet Çelik'in gazetesi Yeniçağ, ABD Başkanı Joe Biden'ın skandal 'Ermeni soykırımı' açıklamasına tepki gösterirken, HDP'nin 'Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin!' sözlerine ise tek kelime edemedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 23:07:00 - 2021-04-24 23:41:25
Bu nasıl Milliyetçilik? İP'li Çelik'in gazetesi Yeniçağ HDP'den korkuyor mu?

 Yeniakit.com.tr 

Kendilerini kamuoyuna Milliyetçi olarak takdim eden, İP İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'in gazetesi Yeniçağ, Joe Biden'ın açıklamalarına yönelik tepkileri haberleştirirken, ortakları HDP'nin, 'Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin!' şeklindeki skandal sözlerine tek kelime edemedi.

HDP'den korkan Milliyetçiler!

Türkiye, bugün HDP Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan 'Ermeni soykırımı' açıklaması ile içimizdeki hainleri yeniden tanıdı. HDP'nin twitter hesabından paylaşılan açıklamada, 'Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin' şeklinde skandal ifadeler kullanıldı. İP'li Ahmet Çelik'in gazetesi Yeniçağ ise, HDP'nin bu skandal mesajını haber bile yapamadı.

Biden'ı kınadı, HDP'ye ses çıkartamadı!

Ahmet Çelik, Biden'ın açıklamasından sonra, twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Türk Milleti'nin onur ve itibarını zedelemek amaçlı atılan 'Soykırım' iftirasına sessiz kalanları şiddet ve nefretle kınıyorum." diyerek, ABD Başkanı'nı kınasa da ortakları HDP'ye sessiz kaldı.

HDP'nin skandalı Yeniçağ'da da yer bulamadı

Öte yandan Yeniçağ Gazetesi de İP Genel Başkanı Meral Akşener ile İP İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'in tepkilerini haberleştirdi ancak HDP'nin skandal mesajına yönelik tepkileri görmezden geldi.

Sözcü önce manşetten verdi, sonra geri çekti

Öte yandan CHP yandaşı Sözcü gazetesi de HDP'nin skandal mesajını, AK Parti'den gelen tepkiler üzerinden tarafsız bir şekilde haberleştirdi. Haber kısa bir süre manşette kaldıktan sonra, geri çekildi.

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Yorumlar

fevzi

edemezHDP ile aynı cinsten oldukları için olsa gerek
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Eren

Çünkü kanları bozuk. Edemezler. Türk gibi görünüyorlar ama gerçekte daşnaklar.
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