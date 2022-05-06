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Medya Bu nasıl kopyacılık! Milli Gazete ve Yeni Asya Sözcü’nün izinde
Medya

Bu nasıl kopyacılık! Milli Gazete ve Yeni Asya Sözcü’nün izinde

Milli Gazete ve Yeni Asya'nın, adeta Sözcü ile aynı manşetleri atması tepkilere neden oldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 16:20:00 -

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumuyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili'nde gündemi yorumlayan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Milli Gazete ve Yeni Asya'nın adeta Sözcü'nün kopyası haline gelmesi hakkında konuştu.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

Sözcü, enflasyon. Milli Gazete, enflasyon. Yeni Asya, enflasyon. Hepsinin ortak manşeti enflasyon. Sözcü alt tarafta Pakistan’a kaçan bir kızın haberini veriyor, Milli Gazete veremiyor o haberi; ‘Olmaz, bizim dindar tabanımız bu işe hayır der…’

Bara, pavyona kaçan kızları biz haber yapabiliyor muyuz? Yaptığımız zaman, ‘Size ne kardeşim, isteyen istediği yere özgür iradesiyle gider’ diyorlar. Sözcü anca birisi Pakistan’a gittiyse haberini yapıyor.

Şimdi soruyorum, Milli Gazete sen Sözcü’nün kopyası mı oldun? Yeni Asya, sen Sözcü’nün kopyası mı oldun?

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