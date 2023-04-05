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Gündem Bu nasıl kira bedeli? Harabe gibi eve istenen ücret ağızları açık bıraktı
Gündem

Bu nasıl kira bedeli? Harabe gibi eve istenen ücret ağızları açık bıraktı

Yeniakit Publisher
2023-04-05 11:39:00 - 2023-04-05 11:48:46

İstanbul, Bağcılar'da harabe gibi eve istenen kira bedeli ağızları açık bıraktı. Mikrofon uzatılan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

İstanbul’da kiralık ev fiyatları her geçen gün artmaya devam ediyor. Bazı ev sahipleri ise durumu fırsata çevirerek harabe şeklinde olan evlerini yabancı uyruklu vatandaşlara fahiş fiyatlarla kiralamaya çalışıyor.

Bunun son örneği ise Bağcılar’da yaşandı. Bir emlak ofisi tarafından verilen ilan da bodrum katta ve oldukça bakımsız halde bulunan bir ev için verildi.

İlan da evde beş kişiye kadar kalınabileceği ve eşyalı olduğu belirtilirken, eksiklikler giderilecek yazılmış. Ancak ilan da yer alan fotoğraflar evin halini gözler önüne seriyor.

Öte yandan çevrede oturan vatandaşlar ise bu evlerin yabancı uyruklulara kiraya verildiğini dile getirdi.

Yan sokakta bulunan eski evin yüksek fiyat ile kiralanacağını belirten Kınsu “Yan sokağımızdaki binanın sahibi de kendi kafasına göre kira bedeli belirlememiş. Buradaki emlakçılara sorup bir fiyat almıştır. Kafasında kurup da 8 bin TL demez. Adaletli değil ama şuan ki sistem buna yöneltiyor. Kiralar 8-10 bin TL olmuş. 8 bin beş yüz TL yerine 20 bin TL’de maaş alsan İstanbul’da geçinmek zor. Buradaki ev kiraya verilir. Çünkü insanlar ev bulamıyorlar. Ucuza pahalıya bakmayıp biran önce ev bulup başımızı sokalım istiyorlar" şeklinde konuştu.
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Bulunduğu bölgede kiraların yüksek olduğunu anlatan Arif Günçiçek, “Kiralar çok yüksek. Bu bölgede en düşük kira 7-8 bin TL civarında. İnsanlar ev bulmakta zorlanıyor. Ev bulsan da bir yıl içerisinde 2-3 defa zam yapılıyor. Bütün ev sahipleri aynı fikirde değil ama genel olarak kiralarla ilgili büyük bir sıkıntı var. Bu durumun düzelmesini umutla bekliyoruz. Herkes istediği evde değil bütçesine uygun mecbur kaldığı evde oturuyor. Metre kare olarak küçük evlerde bile 10 bin TL ve 15 bin TL’ye oturuyorlar. 1+1 evler 8-10 bin TL’den başlıyor. 2+1 ve 3+1 evler 15 bin TL ve 18 bin TL civarında. İnternetten de bakılabilir. Ben de daha önce oturulacak gibi olmayan bir ilan görmüştüm. İnsanlar mecbur kaldıkça oturuyor. Dışarıdan gelen yabancı uyruklular bu tarz evleri tutuyor. Onları da kandırıyor olabilirler ama verilecek bir kira değil. Bende ilanı internette görmüştüm. İnsanların vicdanına bırakıyoruz” dedi.

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Yorumlar

asya

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