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Siyaset Bu nasıl kafa! CHP'li Tuncay Özkan tepki çekti
Siyaset

Bu nasıl kafa! CHP'li Tuncay Özkan tepki çekti

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 18:13:00 - 2020-10-20 18:15:09
Bu nasıl kafa! CHP'li Tuncay Özkan tepki çekti

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs dönemi birçok ülkede sarsıcı etkilere neden oldu. Türkiye'nin pandemi sürecindeki başarılı politikaları CHP tarafından her zamanki gibi kabul görmedi.

Hükümete karşı her konuda muhalefet eden CHP, tepki çeken siyasetini bu kez intihara kalkışan insanlar üzerinden yapmaya başladı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Ankara ve Mersin'de yaşandığını iddia ettiği intihar girişimlerini paylaşarak kirli bir siyaset yaptı.

Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biri Ankara Kızılay diğeri Mersin Tarsus! İki vatandaşımız şu an farklı noktalarda intihar girişiminde bulunduğu bilgisini aldım. Dolar'a bakmadıkları gibi Türkiye'ye de bakmıyorlar. Vatandaşımız AKP iktidarında can çekişiyor" dedi.

Paylaşımı kısa sürede tepki çeken CHP'li isme, vatandaşlar "İnsanların canı üzerinden bari siyaset yapmayın. Bundan medet ummayın" diyerek tepki gösterdi.

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