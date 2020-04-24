Bu nasıl kafa! Binlerce vaka var ama derdi 3 gün önce gittiği Anıtkabir’e tekrar gitmek
Odatv yazarı Müyesser Yıldız, pazar günü gittiği Anıtkabir'e tekrar gitmek istediğini, sokağa çıkma yasağı nedeniyle gidemediğini belirterek AK Parti hükümetini hedef aldı. Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Türkiye'deki korona krizine rağmen sokağa çıkmak için ısrar eden Yıldız'a tepki gösterdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye’de 101.790 vatandaşımız enfekte oldu, 2491 kişi ise hayatını kaybetti.
Salgın sonrası Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Mustafa Kemal sömürücüsü tayfa krize rağmen şova devam ediyor.
Odatv yazarı Müyesser Yıldız da, pazar günü gittiği Anıtkabir'e, sokağa çıkma yasağına rağmen tekrar gitmek istediğini ama gidemediğini söyledi ve kendince AK Parti hükümetine tepki gösterdi.
Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Müyesser Yıldız’ın tepki çeken sözleri de masaya yatırıldı.
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, kriz yokmuş gibi sokağa çıkmak isteyen Müyesser Yıldız’a tepki gösterdi.