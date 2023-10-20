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Dünya Bu nasıl iş? İsrail'e karşı savaş planını devlet televizyonundan yayınladılar
Dünya

Bu nasıl iş? İsrail'e karşı savaş planını devlet televizyonundan yayınladılar

Yeniakit Publisher
2023-10-20 08:44:00 -
Bu nasıl iş? İsrail'e karşı savaş planını devlet televizyonundan yayınladılar

İran devlet televizyonu, İsrail'in, Gazze'ye saldırılarının durdurulmaması halinde Tahran'ın "direniş güçleri" olarak adlandırdığı bölgedeki müttefikleri tarafından nasıl saldırıya uğrayabileceğini anlatan bir haber yayınladı.

Görüntülü haberde, İsrail'in kuzeyden Hizbullah, doğudan Irak ve Suriye'deki milis güçlerle güneyden de Yemen'deki Husiler tarafından füzeler ve insansız hava araçlarıyla eş zamanlı hedef alınacağı harita üzerinde gösterildi.

İran, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması için birçok kez en üst düzeyde çağrıda bulunmuştu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 17 Ekim'deki bir konuşmasında, İsrail'in saldırılarının devam etmesi halinde "direniş güçlerinin" harekete geçeceğini söylemişti.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da bugün yaptığı açıklamada, İsrail-Filistin çatışmalarının bölgeye yayılma ihtimaline dikkati çekmişti.

İran; Lübnan Hizbullahı, Suriye ve Irak'ta desteklediği milisler ve Yemen'deki Husileri "direniş güçleri" olarak adlandırıyor.
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Yorumlar

54

güzel keşke bende o direniş güçleri içinde olsam keşke abd natoyakarşı savaşacak imkan olsa keşke nasıl can atıyorum
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