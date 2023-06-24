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Medya Bu nasıl iş böyle! Yeter artık İsmail Küçükkaya
Medya

Bu nasıl iş böyle! Yeter artık İsmail Küçükkaya

Yeniakit Publisher
2023-06-24 13:54:00 -
Bu nasıl iş böyle! Yeter artık İsmail Küçükkaya

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, CHP'li gazetecilerin seçim sonrası muhalefete yönelik eleştirilerini ti’ye aldı. İsmail Küçükkaya’nın Halk TV ekranlarında dile getirdiği son söylemleri köşesine taşıyan Altınok, “Böyle gidersen, olanı söylemeye devam edersen yandaş ilan edilirsin, ipini çekerler, lincin başını da Ayşenur ablan çeker, demedi deme” ifadelerini kullandı.

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, CHP'li gazetecilerin seçim sonrası muhalefete yönelik eleştirilerini ti’ye aldı. İsmail Küçükkaya’nın Halk TV ekranlarında dile getirdiği son söylemleri köşesine taşıyan Altınok, “Böyle gidersen, olanı söylemeye devam edersen yandaş ilan edilirsin, ipini çekerler, lincin başını da Ayşenur ablan çeker, demedi deme” ifadelerini kullandı. Altınok, yazısında özetle şunları kaydetti:

“CHP'li gazetecilerin seçim sonrası yazılarını, tweet'lerini, tartışma programlarında söylediklerini görüyor musunuz?
Bu köşede yıllardır okuduklarınızı tekrar ediyorlar.
Dün de baktım İsmail Küçükkaya yine geçen aylardaki bir yazımda ne söylemişsem Halk TV ekranlarında tekrar ediyor.
Son seçimde yalnızca Kılıçdaroğlu kaybetmemiş, "Hep kazandım" diyen İmamoğlu da yenilmiş...
Daha neler neler...
Yanlış anlama İsmail, telif falan istemiyorum. Senin için söylüyorum.
Zira böyle gidersen, olanı söylemeye devam edersen yandaş ilan edilirsin, ipini çekerler, lincin başını da Ayşenur ablan çeker, demedi deme.”

 

 
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