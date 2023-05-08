Bu nasıl iş Allah aşkına! Kılıçdaroğlu dağa mı kaçırılacak

Posta gazetesi yazarı Rauf Tamer, HDP’li Ahmet Türk’ün, Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “Yanlış yaparsa, ondan hesap sorarız” tehdidini masaya yatırdı.

“Hesabı kim sorar? Nasıl bir hesap bu? Sorguya mı çekilir? Dağ’a mı kaçırılır?” diye soran Tamer, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Ahmet Türk ne diyor:

- Kılıçdaroğlu yanlış yaparsa, ondan hesap sorarız.

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Yok artık.

Ahmet Türk (…) böyle bir tehdit savurabildiğine göre HDP’nin Kılıçdaroğlu’ndan beklentileri hayli yüksek olsa gerek.

Biz onları bilmiyoruz.

*

İşte o bizim bilmediğimiz beklentiler yerine gelmezse, Kılıçdaroğlu yanlış yapmış olur, öyle mi?

Ve ondan hesap sorulur, öyle mi?

Hesabı kim sorar?

Nasıl bir hesap bu?

Sorguya mı çekilir?

Dağ’a mı kaçırılır?

(…) Kemal Bey’e de bir çift lafım var:

Bizi böyle şeylerle muhatap ettiği için ya da sebebiyet verdiği için ona teessüf ederim.

Kim oluyor Ahmet Bey?

Kandil’deki heyet bile böyle bir üslup kullanmadı. (…)”