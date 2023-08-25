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Gündem Bu nasıl iş! 3 yıl önce çöken yol yine çöktü
Gündem

Bu nasıl iş! 3 yıl önce çöken yol yine çöktü

Yeniakit Publisher
2023-08-25 12:10:00 -
Bu nasıl iş! 3 yıl önce çöken yol yine çöktü

3 yıl önce 3 metre derinliği 5 metre genişliğinde bir çokur oluşmuş, yol yapım çalışmaları sonrası ulaşıma açılmıştı.

Rize’de etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında Rize-Güneysu karayolunun 2. kilometresinde yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı. Aynı noktada tam 3 yıl önce yine şiddetli yağışlar sonrasında çökme olayı yaşanmıştı
Rize-Güneysu karayolunun ikinci kilometresinde yaklaşık 5 metre genişliğinde çukur oluştu. Olay anında yoldan bir aracın geçmemesi faciayı önlerken, Jandarma ekipleri Rize-Güneysu karayolunun Güneysu istikametini trafiğe kapattı.
Öte yandan aynı noktada 3 yıl önce 26 Ağustos 2020 tarihinde yine şiddetli yağışlar sonrasında yolda 3 metre derinliği, 5 metre genişliğinde bir çukur oluşmuştu. Yol yapılan çalışmaların ardından bir süre sonra ulaşıma açılmıştı.

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