Bu nasıl hafız! Şu skandala bakın

Hafız olmasına rağmen, köşesinden her gün yalan ve iftiralar savuran Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, en iyi bildiği yöntemleri AK Parti iktidarına mal etmeye çalıştı.

Baştan aşağıya algı operasyonuyla dolu yazısında, aynı zamanda patronu da olan Ahmet Davutoğlu'nun dahil olduğu Millet İttifakı lehine imaj çalışması yapan Ocaktan, "Bu kadar da düşülmez" dedirtti.

Ocaktan, özetle şunları kaydetti:

"Bugün Cuma, Pazar günü sandığa gidiyoruz ama öylesine utanç verici ve de kirliliğin dibini bulan bir iktidar diliyle karşı karşıyayız ki zerrece vicdanı olan herkesi utanca boğacak bir manzara bu…

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Öyle anlaşılıyor ki AK Parti’de kaybetme endişesi çok büyük… Bu yüzden de “Artık bu kadarını da yapmazlar” dediğimiz ne kadar kirlilik varsa hepsini toptan devreye sokmuş bulunuyorlar.

Maalesef AK Parti bizzat kendi inanç değerlerini ve ilkelerini imha eden bir seçim kampanyası yürütüyor.

2019 yerel seçimleri hariç tutulduğunda, AK Parti hiçbir dönemde kendini bu tür küçük hesaplara mahkum etmemişti. Her seçim öncesinde makul bir dille icraatlarını anlatır ve projeleriyle milletin huzuruna çıkardı.

Ama bu kez başka bir AK Parti ile karşı karşıyayız. Artık ekonomide duvara dayandığını görüyor, hukuksuzluğun, millete tepeden bakan bir anlayışla soğan fiyatını dillendiren insanları bile aşağılayan ve özellikle de yolsuzluk algısının millet nezdindeki itibarını zedelediğini çok iyi biliyor.

Kısacası hikayenin sonu yaklaştıkça, ayak üstü hazırlanan ‘çılgın projeler’in de halkta karşılık bulmadığını gördükçe elindeki son barutu da ateşliyor, ‘çılgın iftiralar…’

İnsafın, vicdanın kaybolduğu, ahlaklı olmanın hiçbir anlam ifade etmediği hüzün verici günleri yaşıyoruz.

(...) Korkarım gelecek nesiller bugünlere dönüp baktıklarında “Bu nasıl bir Müslümanlık anlayışıdır ki sırf iktidar hırsı uğruna şeytanın bile aklına gelmeyecek yalanlar söylemişler, aynı dinin mensuplarına akıl almaz iftiralarda bulunmuşlar” diyecekler.

(...) Evet bu yaşadıklarımız bütün dindarlar adına esef verici bir durum. Ama bu politik tavrıyla AK Parti, dini ve ahlaki değerlere gerçek anlamda asla inanmadığını ve bu prensiplerin sadece seçim malzemesi olarak bir değer ifade ettiğini göstermiş oluyor.

Artık şunu biliyoruz, geniş toplum kesimleri nezdinde bütün inandırıcılığını yitiren AK Parti’nin bu çılgın kampanyasının, kendisini AK Parti’ye mecbur hisseden belli bir kesim dışında pek fazla bir karşılığı olmayacaktır. Ayrıca bu zehirli dil 2019 seçimlerinde zaten iflas etmişti, dolayısıyla Pazar günü de sandıkta pozitif sonuç üretmesi mümkün değildir.

(...)

Her şeye rağmen yine de iyimser düşünmekten yanayım, bu yüzden de birazcık olsun imani bir sorumluluk hissi taşıyan insanların bu kadar yalana ve iftiraya vicdanlarının isyan edeceğine inanıyorum.

Umarım sandıkta ‘yalan’ değil, iyilik kazanır…"