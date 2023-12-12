Bu nasıl dürüstlük Adnan Beker!

TV100’de yayınlana Taksim Meydanı programına konuk olan Adnan Beker, Mansur Yavaş’ın icraatlarını savundu, "Dürüst adam" dedi.

Yeni Akit Gazetesi yazarı ve Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Bu konuda Beker’in gerçeği söylemediğini Ankara Büyükşehir Belediyesi İştiraki Portaş A.Ş’nin ihalesiz işler verdiğini ve bu ihalelerin canlı yayınlanmadığını söyledi. Aynı aileden bir şirkete 12 ayrı işi ihalesiz verdiğini belirten Burhan "nerede dürüstlük" dedi.

Burhan ayrıca belediyenin ihalelerinin şeffaf olmadığını 1803 ihaleyi doğrudan temin yoluyla yandaşlarına verdiğini belirtti. Sinan Burhan "Ankara Büyükşehir Belediyesinin ihalelerinin yüzde 76’sı doğrudan temin yoluyla yandaşlara verilmiştir" dedi.

Mansur Yavaş’ın seçim öncesi 58 km metro yapma sözü verdiğini hatırlatan Burhan’a Adnan Beker “seçim öncesi verilen sözdür o. Şimdi yapamaz 1 KM 43 milyon Euro” dedi.

Burhan ise "Hani harfiyat geliri ve billboardlardan kazanacağı parayla kimseye muhtaç olmadan yapacağım demişti. Demek ki Ankaralıyı kandırmış.” dedi.

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