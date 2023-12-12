  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Futbolcuyken de böyle idi! Ne olduysa Emre Belözoğlu’nun salladığı parmaktan sonra oldu!

Kanadalı şirketten Türkiye duyurusu! O ilçede tonlarca altın var, resmen yerin altından altın fışkırıyor

Başarılarına başarı ekliyor! İstanbul Havalimanı bir ilke daha imza attı! Türkiye’nin parlayan yıldızı!

Mafya adlı namus yoksunu güruha darbe!

Hakem Meler'i ziyaret eden Bakan Yerlikaya'dan flaş açıklama

Bizim önümüzde kimse duramaz! Türk savunma sanayisinin iki devi güçlerini birleştirdi! EJDER YALÇIN 4X4 İngiltere’de test atışları yaptı!

Rus emekli albaydan olay çıkış: Güven artık kalmadı! O savaş uçakları Türkiye'ye verilmeyecek

Türkiye’den dünyayı şaşkına çevirecek bomba hamle! 24 Şubat’ta Bakü’de imzalanacak! Duyan, “Vay vay vay” diyor

Öyle sözler söyledi ki…! Bomba itiraf! Hamas’ın elindeki İsrailli esir askerin arkadaşı konuştu: Bu imkânsız!

Türkiye’de bu da oldu! Ağlamaklı, sesi titreyen ihtiyarlar bir anda saldırgan kuduz köpeklere dönüşebiliyor
Gündem Bu nasıl dürüstlük Adnan Beker!
Gündem

Bu nasıl dürüstlük Adnan Beker!

Yeniakit Publisher
2023-12-12 16:15:00 -

İYİ Parti’den İstifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker'in "Mansur Yavaş dürüst adam" demesi üzerine Yeni Akit Gazetesi yazarı ve Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan "tüm ihaleleri doğrudan teminle veren birisi nasıl dürüst olur" dedi.

TV100’de yayınlana Taksim Meydanı programına konuk olan Adnan Beker, Mansur Yavaş’ın icraatlarını savundu, "Dürüst adam" dedi.

Yeni Akit Gazetesi yazarı ve Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Bu konuda Beker’in gerçeği söylemediğini Ankara Büyükşehir Belediyesi İştiraki Portaş A.Ş’nin ihalesiz işler verdiğini ve bu ihalelerin canlı yayınlanmadığını söyledi. Aynı aileden bir şirkete 12 ayrı işi ihalesiz verdiğini belirten Burhan "nerede dürüstlük" dedi.

Burhan ayrıca belediyenin ihalelerinin şeffaf olmadığını 1803 ihaleyi doğrudan temin yoluyla yandaşlarına verdiğini belirtti. Sinan Burhan "Ankara Büyükşehir Belediyesinin ihalelerinin yüzde 76’sı doğrudan temin yoluyla yandaşlara verilmiştir" dedi.

Mansur Yavaş’ın seçim öncesi 58 km metro yapma sözü verdiğini hatırlatan Burhan’a Adnan Beker “seçim öncesi verilen sözdür o. Şimdi yapamaz 1 KM 43 milyon Euro” dedi.

Burhan ise "Hani harfiyat geliri ve billboardlardan kazanacağı parayla kimseye muhtaç olmadan yapacağım demişti. Demek ki Ankaralıyı kandırmış.” dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sinan Burhan: Hayal Parktı Hayalet Park Oldu
Sinan Burhan: Hayal Parktı Hayalet Park Oldu

Yerel

Sinan Burhan: Hayal Parktı Hayalet Park Oldu

Sinan Burhan'dan Ekrem İmamoğlu'na: Siyaseten yok hükmünde olacak!
Sinan Burhan'dan Ekrem İmamoğlu'na: Siyaseten yok hükmünde olacak!

Siyaset

Sinan Burhan'dan Ekrem İmamoğlu'na: Siyaseten yok hükmünde olacak!

Bunu ilk kez duyacaksınız! Sinan Burhan Akşener’in planını açıkladı
Bunu ilk kez duyacaksınız! Sinan Burhan Akşener’in planını açıkladı

Siyaset

Bunu ilk kez duyacaksınız! Sinan Burhan Akşener’in planını açıkladı

Sinan Burhan Siyonistlerin asıl hedefini açıkladı
Sinan Burhan Siyonistlerin asıl hedefini açıkladı

Gündem

Sinan Burhan Siyonistlerin asıl hedefini açıkladı

Sinan Burhan'dan dikkat çeken Şike ve bahis iddiası: Büyük kulüplerden bir tanesine operasyon yapılabilir
Sinan Burhan'dan dikkat çeken Şike ve bahis iddiası: Büyük kulüplerden bir tanesine operasyon yapılabilir

Spor

Sinan Burhan'dan dikkat çeken Şike ve bahis iddiası: Büyük kulüplerden bir tanesine operasyon yapılabilir

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Adnan Beker dürüst mü bu nasıl dürüstlük

İYİ Parti’den İstifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker garip bir isim.. Mansur Yavaş için dürüst adam demesi enim de dikkatimi çekti
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23