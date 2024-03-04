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Gündem Bu nasıl dil sürçmesi Ekrem?
Gündem

Bu nasıl dil sürçmesi Ekrem?

Yeniakit Publisher
2024-03-04 08:57:00 -

Ekrem İmamoğlu'nun dili sürçtü, sosyal medyadan tepki topladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında Avcılar'da miting düzenledi. İmamoğlu'nun konuşma esnasında dili sürçünce sosyal medyadan tepki yağdı. İşte o anlar...

Yerel seçimler yaklaşıyorken adayların çalışmaları da hızlandı. CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu da çalışmalar kapsamında Avcılar'da halkla buluştu.

“BİZİM MEYDANLARIMIZ..."

İmamoğlu'nun konuşma esnasında dili sürçtü. O anlar sosyal medyada viral olurken, vatandaştan tepki yağdı.

"G*TÜNDE KÖKÜNDE"

Bazı X kullanıcıları İmamoğlu'nun "g*tünde kökünde" dediğini öne sürdü.
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