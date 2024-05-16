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Gündem

Bu nasıl cesaret bu nasıl iman! Gazze teslim olmadı Burası Refah, bunlar da Kassam'ın aslanları..

Yeniakit Publisher
2024-05-16 07:46:00 -

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Sanmayın ki İsrail Gazze’de duracak. Hamas Anadolu’nun ileri savunmasını yapıyor” demişti. Kassam Tugayları tarafından yayınlanan bir videoda Hamas’ın filmlere taş çıkartacak bir kahramanlıkları videoya alınmış. Kassam’ın aslanları Siyonist İsrail’in kampına girip ortalığı cehenneme çeviriyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamas için “Sanmayın ki İsrail Gazze’de duracak. Sanmayın ki Ramallah güvenlik içinde olacak. Bu azgın devlet, bu terör devleti, eğer durdurulmazsa 'vadedilmiş topraklar' hezeyanıyla gözünü er ya da geç Anadolu'ya dikecek. İsrail, Gazze'de sadece Filistinlilere saldırmıyor; bize saldırıyor bize. Hamas, Gazze'de, Anadolu'nun ileri hat savunmasını yapıyor. Bunu göremeyecek kadar kör müsünüz? Bunu anlamayacak kadar mı idrakiniz kapandı? Ben Hamas'ı Kuvayımilliye'ye benzetince rahatsız olanlar var. Neden rahatsız oldunuz? Kuvayımilliye'ye de affedersiniz, eşkıya demediler mi, asi demediler mi, isyancı demediler mi, hain demediler mi, şaki demediler mi? Bugün Hamas'a terör örgütü diyenler, 100 yıl önce olsa, inanın, Kuvayımilliye'ye de terör örgütü diyecekler, asi, şaki, hain diyeceklerdi.” Demişti. İşte Anadolu’nun ileri savunmasını yapan Hamas’ın ancak filmlerde görebileceğimiz kahramanlık destanları…

Mücahid Kassam Tugayları Refah'ta direniyor!
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