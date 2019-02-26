Bu nasıl canilik!.. Öldürdüğü annesini pişirdi, köpeğiyle birlikte yedi

İspanya'da başkent Madrid'de yer alan Salamanca kentinde 26 yaşındaki bir kişi, 66 yaşındaki annesini öldürdü ve cesedin parçalarını keserek yemek kaplarına koydu. Korkunç olay kadından bir aydır haber alamayan arkadaşının polise başvurmasıyla ortaya çıktı. Kadının evini arayan polis evde yemek kaplarına konulmuş insan bedeni parçalarına rastladı.

Sabıkası vardı

Psikolojik sorunları olduğu düşünülen 26 yaşındaki adamın suçunu itiraf ederken son derece soğukkanlı olduğu belirtildi. Hannibal lakaplı caninin daha önce de annesine kötü davrandığına dair sabıkası bulunduğu tespit edildi.

"Çiğ değil, pişirerek yedim"

Olayla ilgili araştırma yapan polis ekipleri cani oğlun annesini çiğ değil pişirerek yediğini söyledi. Köpek bölgede hizmet veren bir veterinere teslim edildi.

İspanya basınında yer alan bilgilerde 26 yaşındaki cani evladın iki kardeşten en genç olanı olduğu belirtildi. Feci şekilde yaşamını yitiren kadının eşinin birkaç yıl önce yaşamını yitirdiği söylendi.