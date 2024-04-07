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Gündem Bu nasıl bir oyun? Hamas'a terörist diyen CHP soluğu emniyette aldı
Gündem

Bu nasıl bir oyun? Hamas'a terörist diyen CHP soluğu emniyette aldı

Yeniakit Publisher
2024-04-07 18:41:00 - 2024-04-07 18:41:27

Taksim'de, Filistin'in en büyük destekçilerinden olan Türkiye'nin, İsrail'e karşı protestoya izin vermediği algısının oluşturulmaya çalışıldığı kirli operasyona CHP de katkı sağladı. Hamas'ı terörist ilan eden CHP, 'Filistin Davası' naraları atmaya başlayarak soluğu, polise tükürüp hakaret eden şahısların gözaltı yapıldığı emniyette aldı.

Taksim'de, içerisinde DHKP-C'li militanların da bulunduğu bir grup tarafından, Müslümanların Gazze hassasiyeti üzerinden çevirdikleri oyun, Türkiye'yi karıştırmak isteyenlere fırsat verdi.

Taksim'de 'mağdur başörtülü' pozları ve polis kışkırtması!

Özellikle 'başı örtülüler' tarafından basına verilen 'masumiyet pozları', polise tükürerek Müslümana yakışmayacak tavırla emniyet yetkililerini kışkırtmanın sonucunda 'kazanılan' polis şiddeti görüntüleri üzerinden, Twitter'da 'katil Erdoğan' etiketi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef haline geldi.

Sözde Filistin destekçisi grup CHP'ye sarıldı

Dünyada 'terörist' olarak ilan edilen Hamas için ilk kez 'mücahid ordusu' ifadesini kullanıp, İsrail ve Netanyahu'nun katil olduğunu haykıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gazze'ye ve Filistinlilere ihanet ettiğini iddia eden grup, CHP'nin kanatları altına girdi.

Hamas'ı ve destekleyenleri terörist ilan eden ve satır aralarında İsrail'in 'saldırıya karşılık verdiği' imajını çizmeye çalışarak siyonist ordusunu haklı gösterme gayretinde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li milletvekillerini 'acilen' devreye soktu.

Hamas'ı terörist ilan eden CHP'den yakın ilgi!

Özel tarafından görevlendirilen CHP İstanbul milletvekilleri Yunus Emre ve Ali Gökçek, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giderek polise hakaret edip mukavemet gösteren şahısların gözaltı süreciyle 'yakından' ilgilendi.
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Yersen: CHP'li Yunus Emre'den 'Filistin Davası' mesajı!

Sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşım ile gözaltına alınanların serbest bırakıldığını duyuran CHP'li Yunus Emre, kendileriyle uzaktan yakından alakası olmayan Filistin Davası'ndan dem vurdu.

Emre mesajında, "Filistin Davası'n sahip çıkan gençlerimizin salıverilmesiyle beraber Vatan Emniyet'ten ayrılıyoruz' ifadelerini kullandı.

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