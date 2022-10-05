Bu nasıl bir edepsizlik! Canlı yayında rezil itiraf

Türk toplumunun ahlaki yapısını ifsad etmek için yayınlanan yarışma programları "Yuh" dedirtmeye devam ediyor... Sürekli skandallarla gündeme gelen söz konusu programlardan Gelinim Mutfakta'da "Allah akıl fikir versin" dedirten bir olay yaşandı. Yarışmaya kaynana Beyhan'ın pişkin itirafı damga vurdu. Kendini 'fenomen kaynana' sanan Beyhan Öksüz, gelini Yeşim Öksüz ile bu hafta Kanal D ekranlarındaki yarışmaya geri döndü. 4 Ekim Salı günü yayınlanan bölümde, kaynana Beyhan itiraflarıyla ağızları açık bıraktı.

Cimriliği ile övünen kaynana Beyhan Öksüz, Türkiye'yi gezmek için kendine 'edep' ve 'ahlak' dışı bir yol bulmuş. Farklı kentlere giden cenazeleri tur otobüsü olarak kullanmış. Bunun sayesinde 25'ten fazla şehri gezmiş. Beyhan Öksüz'ün gelini, yayında şunları anlattı:

-Şehir dışına giden cenazelere takılıyor. Gidiyor elinde peçeteyle iki ağlıyor yakınım diyor ve cenaze aracına biniyor. Bu şekilde şehir şehir geziyor. Tanıdık biri arayınca cenazemiz var diyor, uzaktan biri arayınca da meşhur biriyim turla geziyorum diyor. Gittiği şehirlerde selfi çekiniyor. Her gün benim sosyal medya hesabımdan biri yazıyor. Kaynanan bizim cenazeye gelmişti bizim neyimiz oluyor diye... Programa çıkınca tanınacağını hesaba katamamış.

İfşayla şoke olan sunucu Nursel Ergin, "Beyhan hanım gerçekten cenaze aracıyla 25 şehir gezdin mi' diye sorunca, Beyhan kaynana 'gezdim' diyerek pişkinlikle itiraf etti. Diğer gelinler "Utanmadın mı ya" deyince 'Niye para harcayayım. Gezdim işte. Her yere gittim. Karadeniz turuna da gittim" dedi. Yaptığını övünerek anlatan kaynana Beyhan, "Bedava araba ne olacak o nereye ben oraya gittim" diye konuştu.