Bu nasıl Bilim Kurulu üyesi? Alkol sevdası çılgına çevirdi... Skandal açıklamalar

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Türkiye’de koronavirüs vakalarının rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte uzun süredir beklenen tam kapanma kararı verildi. 29 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanmayla birlikte vakaların ciddi orandan düşeceği belirtiliyor.

Öte yandan tam kapanma kararı ile birlikte Türkiye'de alkol satışına da yasak getirildi. Yasak hakkında açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tekel bayilerinin istisna kapsamında olmadığını belirterek, "İstisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil" demişti.

Bilim Kurulu üyesinin alkol sevdası!

COVİD-19 olmasa bile başlı başına kendisini zararlı olan ve hastalıkları tetikleyen alkol satışının yasaklanması Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz’u rahatsız etti.

Habertürk'te katıldığı bir programda "Bu nasıl bilim kurulu üyesi” dedirtecek cinsten skandal açıklamalarda bulunan Yavuz’ın alkol yasağı ile ilgili olarak “"Tüm eleştirilere yüzde yüz katılıyorum. Hiçbir akılcı tarafı olmayan nasıl bir uygulamadır, ben de anlamış değilim gerçekten. İnsanların evinde alkol alması ne sakıncası var. Salgını önlemek adına yapılıyorsa bunun hiçbir akılcı yanı yok. Kalkıp neye dayanarak böyle bir şey yapabiliyorsunuz, ben gerçekten hayretler içerisindeyim. Çok yersiz. İnanılmaz bir şey, çok büyük hata. Ben olsam böyle bir uygulamadan hemen dönerim. Hiç doğru değil." ifadelerini kullandı.

Alkolün zararlarını anlatacağı yerde, salgının önlenmesi amacıyla satışına yasak getirilmesini diline dolayan Bilim Kurulu üyesinin, dünyadaki uygulamalardan bihaber olması ise şaşkınlığa neden oldu. Çünkü pandeminin başlangıcından bu yana birçok dünya ülkesi alkol satışını kısıtlayıp yasaklarken, DSÖ’de bu tarz uygulamaları teşvik ediyor.

Ülkelerin bazıları yasakladı, bazıları kullanım şeklini değiştirdi

Avrupa'nın en yüksek alkol tüketimine sahip ülkelerinden biri olan Fransa'da, 1 Nisan'da ilan edilen kısmi karantina kuralları çerçevesinde, açık havada alkol satışı yasaklandı.

Rusya'da geçtiğimiz günlerde 1 ile 11 Mayıs tarihleri arasında her türden alkol satışını yasaklama ve alkollü içecek servisi yapılmaması kararı almıştı.

Güney Afrika, Tayland, Japonya ve Hindistan gibi ülkeler ise içki satışını yasakladı.

Almanya ve İngiltere'de kapalı alanlarda toplanmalara neden olduğu için pub, bar ve restoranlara kısıtlamalar getirildi ve alkol satışı zaman zaman yasaklandı.

İspanya'nın Katalonya bölgesinde ise, 2020 yazında sokakta alkol içenlere 13 bin 500 euro ceza kesileceği belirtilmişti.

İsveç de Kovid-19 vakalarının tekrar artması sonrası, alkol yasağını uzatmıştı.

Grönland'da da alkol satışı, pandeminin ilk günlerinde "insanların bulaşa dair farkındalığını azalttığı" gerekçesiyle yasaklanmıştı.

Vaka sayılarının artması nedeniyle uzmanların tam kapanma çağrısı yaptığı Japonya'da ise hükümet kısmi önlemler alma yoluna gitti. Bu çerçevede ülkede 25 Nisan-11 Mayıs arasında ilan edilen yeni kurallarla, restoran, bar ve karaoke kulüplerinde alkol satışı yasaklandı.

DSÖ de alkol kısıtlamasını teşvik ediyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de bu konuda devletleri teşvik ediyor. "Kovid-19 Karantinası Sırasında Alkol Erişimini Kısıtlayın" başlıklı bir rapor yayımlayan DSÖ alkol tüketmenin insanları virüsten korumadığını aktarmıştı.

DSÖ, "Bağışıklık sisteminizi zayıflatmamak adına alkol kullanmayın. Karantina zamanlarında, alkol tüketimi sağlık savunmasızlığını, risk alma davranışlarını, akıl sağlığı sorunlarını ve şiddeti şiddetlendirebilir" diyerek hükümetlere bu yönde karar almasını önermişti.