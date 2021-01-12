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Dünya Bu nasıl anne! Doğurduğu bebeğini 22 yerinden bıçakladı
Dünya

Bu nasıl anne! Doğurduğu bebeğini 22 yerinden bıçakladı

Ukrayna'da 30 yaşındaki bir kadın evde doğurduğu bebeğini 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Mahkemeye çıkarılan cani kadına cinayet suçundan 2 yıl hapis cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 15:44:00 -
Bu nasıl anne! Doğurduğu bebeğini 22 yerinden bıçakladı

Ukrayna'nın Mykolaiv şehrinde yaşayan Anastasia Skorychenko isimli hamile kadın, iki çocuğu ile evde uyduğu sırada doğum sancıları tuttu.

Bir erkek çocuğu dünyaya getiren Anastasia, makasla göbek bağını kestikten sonra bebeğine 22 bıçak darbesi vurarak öldürdü. Anne, çocuğunu öldürdükten sonra çöp kutusuna attı.

Ertesi sabah bir vatandaşın bebeğin cansız bedenini görüp polise haber vermesi üzerine cani anne gözaltına alındı. Anastasia, ifadesinde çocuğu istemediğini, bu nedenle hamileliğini gizli tuttuğunu ve dünyaya gelen çocuğa bakacak gücü olmadığı için öldürdüğünü söyledi.

Mahkemeye çıkarılan Anastasia'nın cinayet öncesi herhangi bir psikolojik sorunu olmadığı belirtildi. Mahkeme, Anastasia'ya cinayetten iki yıl hapsi cezası verdi.

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