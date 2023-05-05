Bu nasıl anne? 7 yaşındaki çocuğunu sevgilisiyle duşa sokup canlı yayın yaptı

Antalya'da eşinden boşanan Pınar Ş.'nin, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında, gayri meşru ilişki yaşadığı adamla birlikte kızının duşta olduğuna dair sözleri ve görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında, 7 yaşındaki M.A.A. devlet korumasına alındı.

Antalya'da Muhammet ve Pınar A. çifti bir süre önce boşanırken, 7 yaşındaki kızları M.A.'nın velayeti annede kaldı. Pınar A., boşandıktan sonra kızlık soyadını kullanmaya başladı. Muhammet A., görevi gereği Şırnak'a bağlı Beytüşşebap'tayken, Ramazan Bayramı'nda nişanlısı C.Ö.'den aldığı bilgi üzerine, eski eşinin bir sosyal medya platformunda canlı yayın yaptığını öğrendi. Canlı yayını izleyen ve kaydeden Muhammet A., eski eşinin 7 yaşındaki kızını, internetten tanışıp, kiraladığı günlük apartta buluştuğu sevgilisiyle duşta yalnız bıraktığını, ardından çocuğunun yanında ikilinin birlikte alkol aldıklarını gördü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile CİMER'e şikayette bulunan baba Muhammet A., avukatı Salih Sağlam aracılığıyla da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na Pınar Ş. ve Onur isimli kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bakanlık ve baro da şikayetçi oldu

Canlı yayın sırasında kaydedilen ve ahlaksız Pınar Ş.'nin sevgilisiyle alkol aldığı, sevgilisini soran arkadaşına kızıyla birlikte duşa girdiklerini söyleyerek, dışarıdan banyoyu gösterdiği anların yer aldığı görüntülerin de bulunduğu olaya ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Baba Muhammet A.'nın suç duyurusu sonrasında hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hem de Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi, şikayetçi olarak müdahil oldu.

Savcılıktan koruma kararı

Dün nöbetçi savcılık kararıyla M.A.A., annesi Pınar Ş. ile birlikte yaşadığı anneannesinin evinden alınarak, Çocuk İzlem Merkezi'ne getirildi. Merkezde M.A.A.'nın uzman psikolog eşliğinde ifadesi alındı. İfade işleminin ardından savcılık, M.A.A.'nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde koruma altına alınması yönünde karar verdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan savcılığın soruşturması kapsamında anne Pınar Ş. ve İstanbul'da yaşadığı belirtilen Onur isimli sevgilisinin de ifadelerinin alınmasına yönelik işlemler devam ediyor. Muhammet A.'nın avukatı Salih Sağlam ise M.A.A.'nın velayetinin anneden alınarak babaya verilmesi yönünde dava açtı.