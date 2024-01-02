Bu nasıl akıl tutulmasıdır?! Kelime-i Tevhid bayrağına düşman olanlar ülkeden sürülsün!

Kelime-i tevhid bayrağına saldıracak kadar alçalan bireylerin oluşmaya başladığı toplumumuzda çürüme nereye kadar devam edecek bilinmiyor! 1000 yıldır camilerden, savaş meydanlarına kadar her yerde yer bulan kelime-i tevhid bayrağına saldırmak ülkenin kurucu gücüne ve öz benliğine saldırmak değilmidir? kelime-i tevhid bayrağına saldıracak kadar alçalanların bu bayrak uğruna can verenlerin kazandırdığı topraklarda ne işi var?

Dün Galata Köprüsü'nde düzenlenen Filistin'e destek şehitlere rahmet yürüyüşünün ardından İsmail Aydemir adlı vatandaşa yumruklu saldırıda bulunan zanlı E.A'nın ifadesi ortaya çıktı. Şehir magandası "Türk bayrağı taşımasını beklerken, üzeri Arapça yazılı bayrak taşıdı. Sen Türk vatandaşı değil misin? dedim" ifadelerini kullandı.

Dün Galata Köprüsü'nde düzenlenen Milli İrade Platformu tarafından dün düzenlenen ‘Şehitlerimize rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet’ yürüyüşü sonrası skandal bir saldırı yaşandı.

Filistin'e destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen İsmail Aydemir'e, karşıdan gelen Ege Akersoy adlı "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk attı.



İsmail Aydemir'i darbettiği gerekçesiyle tutuklanan şüpheli Ege Akersoy'un ifadesi ortaya çıktı.

"Arapça yazılı bayrak taşıdı"

Savcılıktaki ifadesinde babasının emekli binbaşı olduğunu, kendisinin de milliyetçi duygularla yetiştirildiğini belirten Ege Akersoy, şöyle devam etti;

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Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan tarafından ülkemizin kurucu liderinin fotoğrafı mesele edilerek ülkemiz aleyhine uygulama yapılması, geçtiğimiz günlerde yaşanan terör saldırıları sonucunda 12 askerimizin şehit edilmesinden sonra ben de Türk vatandaşından Türk bayrağı taşımasını beklerken karşımdan gelen yeşil, üzeri Arapça yazılı bayrak taşıyan şahsa hitaben, 'Sen Türk vatandaşı değil misin? Hassas zamanlardayız.' dedim.