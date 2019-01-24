Bu namazı Allah kabul eder mi? Sosyal medyada paylaşılan bir videoda namazın alelacele kılınması eleştiri konusu oldu.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda namazın alelacele kılınmasını eleştirerek "Bu namazı Allah kabul eder mi?" sorusu soruldu.

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